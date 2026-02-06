夏和熙、木木再度聯手主持！三立尾牙百位藝人到場 藍正龍、浩子驚喜現身

三立舉辦尾牙。三立提供

三立集團今（6日）晚於南港展覽館舉辦「馬立全開」集團年度尾牙，現場席開150桌、邀請近1,800人齊聚一堂，規模再創新高。活動由金鐘主持搭檔夏和熙與木木擔綱，更邀集徐佳瑩、美秀集團、陳勢安及 TRASH 輪番獻唱。除藝人演出外，三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也率領同仁熱舞K-POP組曲，現場氣氛熱烈，犒賞全體員工一年來的辛勞。

三立尾牙星光陣容齊聚。三立提供

張榮華談AI轉型與大同布局

三立集團董事長張榮華表示，三立在2026年的任務是全面加速AI應用，深化專業並提升價值。他同時鼓勵員工跳出舒適圈，強調三立會提供讓才華發光發熱的舞台。張榮華也感性分享接任大同董事長的心境，形容「回到三立就像回到家」，未來將以三立的創新靈魂重塑大同百年根基，聯手各事業體讓台灣軟硬實力走向世界。此外，他也承諾今年年終獎金比照往年水準，打造幸福工作環境。

多元IP計畫曝光 打造影視國家隊

三立集團積極布局多元內容，去年底公布超過17個籌備中的IP計畫。新聞台將於2026年3月推出紀錄片《鍍晶的心臟-AI之島》，並與CNN聯手舉辦論壇。綜藝方面，首檔跨國辦桌節目《請世界吃桌》已完成澳洲拍攝，人氣選秀《大嘻哈時代3》與吳宗憲主持的《超級大熱門》亦進入籌備期。影集則有《佛系使者–阿夜》、《愛鄰洗衣店》等作品將陸續登場，期盼與同業匯聚成「TEAM TAIWAN」，打造完整文化生態鏈。

星光陣容齊聚 展現集團凝聚力

尾牙現場星光熠熠，超過百位藝人共襄盛舉。由《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意，以及《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟代表全體主持群與董事長合影。現場貴賓還包括曾國城、苗可麗、于美人、黃少祺、江國賓、謝承均等橫跨綜藝與戲劇領域的多位明星。在豐富的表演與抽獎節目中，全體同仁與合作夥伴在歡笑中迎接嶄新一年。

