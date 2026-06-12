夏夜星光伴成長 宜蘭市幼畢業生成長營溫馨

宜蘭市立幼兒園舉辦「市幼夏Ya成長營」。宜蘭市長陳美玲及全體師長，共同見證孩子們展現自信與互助學習的成長蛻變。



（圖：宜蘭市公所提供）

▲宜蘭市立幼兒園舉辦「市幼夏Ya成長營」。宜蘭市長陳美玲及全體師長，共同見證孩子們展現自信與互助學習的成長蛻變。



（圖：宜蘭市公所提供）

為祝福大班幼兒邁向國小新的學習旅程，宜蘭市立幼兒園於日昨舉辦「二○二六市幼夏Ya成長營」。此次活動結合「畢業小旅行」與「夏Ya星空晚餐」，帶領八十位大班畢業生前往冬山蘭野星空農場進行自然探索，並在返校後盛裝參與星光晚會。宜蘭市長陳美玲及全體師長，共同見證孩子們展現自信與互助學習的成長蛻變。

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宜蘭市長陳美玲表示，「市幼夏Ya成長營」是每年專屬於畢業生的重要傳統活動，希望透過充滿儀式感的成長體驗，陪伴孩子勇敢迎向人生新的學習階段，建立孩子面對未來挑戰與學習動力。未來市公所仍會持續投入幼兒教育資源，成為家長最安心的育兒後盾，期盼每位市幼畢業生都能帶著勇氣與感恩之心，自信勇敢地邁向下一個學習階段。

市立幼兒園畢業小旅行將學習場域延伸至「蘭野星空農場」，透過情境式教學啟發幼兒的感官經驗。孩子們在農場中帶著勇氣嘗試滑草、小賽車場競速及蹦蹦雲跳躍等設施，也安排孩子走進爬蟲館與昆蟲互動，戶外也安排與可愛動物區的動物進行互動深化孩子對生命教育的學習，同時，透過多肉植物DIY活動，將過去三年的美感教育轉化為指尖創意，這場融合生活、生態、探索與生活教育的畢業小旅行，為接軌國小生活奠定堅實基礎。

傍晚時分，全體師生返回市幼本園，在大草皮點亮熠熠燈串，大班畢業生們換上白色的正式服裝，在樂團的歡樂氣氛下，與同儕共進充滿儀式感的星空晚餐。晚會最後「愛的告白」，幼生手捧溫馨蠟燭進場，分享三年來的學習點滴，並將親手自製的感謝卡獻給家長，讓愛在星空下傳遞。活動在溫暖的告別中，為孩子學前教育階段畫下兼具勇氣與溫馨的完美句點。