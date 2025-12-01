夏天倫前妻「名媛界大S」黃廉盈首度發聲 已離婚五年、官司不起訴「請勿未經查證聯想」

夜店大亨夏天倫（左）在開完記者後又遇襲後，前妻黃廉盈（右）首度發聲回應。翻攝畫面

夜店大亨夏天倫日前在台北市停車場遭伏擊砍傷，引發外界諸多揣測，對此，已與夏天倫離婚五年的前妻黃廉盈，今（30）日首次以文字回應，強調兩人早已無任何關係，並呼籲外界不要將事件與她做不實連結。

黃廉盈表示，近日收到不少朋友詢問與關心，但她已與夏天倫先生離婚五年，雙方之間的官司也早由司法裁定「證據不足、全案不起訴」，她感謝司法還她清白。 她強調，對夏天倫的私人生活不作評論，也盼外界不要做未經查證的聯想。黃廉盈指出，過去的經歷雖然艱難，但如今已告一段落，再次感謝檢察官與司法給予公正結果。最後她也向所有關心的人致謝，並祝願大家「平安順利、生活安好」。

