夏天倫回應離婚風波！假扣押不是為了贍養費 而是「孩子壓歲錢不見了」

「夜店大亨」夏天倫與名媛前妻黃廉盈的離婚風波持續延燒。黃廉盈日前在社群媒體上公開指控前夫，暗指夏天倫為索取1,400萬元贍養費，不惜向法院聲請假扣押她名下財產，引發網路熱烈討論。面對外界質疑，夏天倫今（27 日）首度出面還原整起事件的來龍去脈，強調假扣押與贍養費毫無關聯，真正的導火線是「孩子的壓歲錢不見了」。

夏天倫表示，兩人離婚後，他在整理家中財務時，發現保管的220萬元現金及多年來累積的紅包封袋被人動過，部分金額更是去向不明。他指出，當時黃廉盈曾承認取走其中60萬元，但剩餘金額始終沒有歸還，讓他倍感壓力與困惑，因此陸續提出竊盜及不當得利告訴。不過刑事部分最終因證據不足遭檢方不起訴，案件焦點回到民事財務爭議。

他透露，在民事不當得利案件於今年6月正式收到開庭通知後，隔月便發現黃廉盈將名下唯一的不動產設定最高限額5,000萬元的抵押權予其父親。這項動作讓他大為震驚，認為前妻明顯有轉移資產的疑慮，因此才會立即向法院聲請假扣押。他強調，外界流傳的「索取贍養費說」完全不是事實，假扣押的原因也與離婚協議中的財務條件無關，而是為了確保民事訴訟中的財產能受到保全。

夏天倫進一步指出，他在看到不動產抵押資料後才決定採取法律行動，否則一旦資產脫產，未來即便民事判決對他有利，也難以追回相關金額。他說：「從頭到尾和什麼贍養費毫無關係，全部都是為了孩子的壓歲錢被偷走。」對於前妻在社群上暗示他刻意刁難，他則強調一切依法律程序進行，並希望爭議能透過司法釐清。

