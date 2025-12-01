夏天倫律師反擊！質疑嫌犯「假勞資糾紛」 記者會後兩天收恐嚇信就遭攻擊

夏天倫委任律師余韋德召開記者會，駁斥嫌犯自稱「勞資糾紛」。顏凱勗攝

夜店大亨夏天倫遭埋伏攻擊後，今（1日）由委任律師余韋德出面說明，對嫌犯自稱「前員工不滿待遇尋仇」的說法提出強烈質疑，余韋德指出，警方檢視嫌犯手機發現內容幾乎是空白，僅留律師電話，異常到令人起疑，更關鍵的是，夏天倫旗下公司與集團徹底查證後，完全沒有嫌犯任職紀錄，近年也無任何資遣或勞資爭議，員工多任職多年、甚至10年以上，「嫌犯的說法非常不合理，恐怕只是脫罪之詞。」

警方進一步追查也發現，嫌犯在犯案前曾主動私訊夏天倫，疑似刻意營造「假勞資糾紛」背景，為事後供詞鋪路，更令人不安的是，夏天倫在上週四（11月27日）記者會後兩天，也同樣收到恐嚇訊息，內容包括「你要這樣發言嗎？你家人要平安健康」等字句，威脅意味濃厚。

余韋德說明，夏天倫自一年前與前妻的不當得利糾紛後，就不時在社群平台收到不明恐嚇訊息，但當事人起初未特別放在心上，未料近日發生埋伏攻擊、恐嚇留言再度出現，甚至有特定人士仍在網路留下警告式字眼，夏天倫已在昨（30日）正式提告恐嚇罪。

外界質疑攻擊是否與夜店 Omni停業有關，律師澄清，夜店並非歇業，而是正常轉型，原址將開新品牌，夏天倫從未涉入日常營運，也不存在員工因離職不滿而對他心生怨懟，「此案與 Omn i沒有任何連結。」

至於是否為「替朋友擋刀」，律師強調，那只是描述夏天倫的性格，願意為自己與親友挺身而出，並非針對昨日攻擊事件，根據現階段掌握，嫌犯確實是衝著夏天倫本人而來。

夏天倫離開醫院時受訪表示，近期並無商業糾紛，也無員工離職導致的勞資衝突，嫌犯動機是否另有他人指使、甚至涉及黑道，目前一切仍待釐清，但不能排除背後另有黑手。

外界關注夏天倫案發時是否察覺遭跟蹤，余韋德表示仍須確認，但夏天倫在昨日筆錄中提及，遭黑衣人襲擊後，有一輛黑色轎車在旁等待，甚至疑似試圖衝撞他，相關可疑行徑已交由警方追查。

警方目前正比對嫌犯供詞、行動軌跡及通訊紀錄，深入追查是否有幕後指使者介入，全案持續偵辦中。



