夏天倫怒控「名媛界大S」偷220萬紅包 假扣押畫面流出「搜出大把現金」

記者趙浩雲／台北報導

夏天倫指控前妻黃廉盈。（圖／記者趙于瑩攝影）

「夜店大亨」夏天倫「名媛界大S」前妻黃廉盈離婚4年後風波再起，今（27）日夏天倫在律師陪同之下出面再次控訴，指控黃廉盈不當得利與竊盜罪，但竊盜罪不起訴，夏天倫先生特此召開記者會澄清，表示已經進行假扣押，零零總總價值高達400多萬元。

夏天倫在余韋德律師陪同下出席記者會，並提供假扣押影片、照片、法院裁定、扣押命令等內容，他表示2021年與黃廉盈離婚，這些年來與前妻完全沒有照顧家人，還在他們離婚的三個月後偷走了220萬元的紅包，保險箱還被偷走，指控黃廉盈把不當得利的假扣押說是扶養費，讓他忍無可忍才會出面澄清。

廣告 廣告

黃廉盈（圖／翻攝自臉書）

夏天倫說，日前進行假扣押的時候，到黃廉盈家中的地下室搜到了20幾個香奈兒與愛馬仕鉑金包、保時捷電動車，價值超過400多萬元，目前都通通貼上封條，夏天倫指控黃廉盈只承認拿走60萬，但是一毛錢都不願意還，他表示自己在意的不是錢，而是黃廉盈的態度。

黃廉盈400多萬元的精品與跑車遭假扣押。（圖／律師提供）

至於之前被指控婚內出軌，夏天倫也表示是「鬼扯」，黃廉盈在出軌之後就已經不回家，強調一切都有徵信社的證據，黃廉盈強調自己已經拿到保護令，對此夏天倫也表示「黃廉盈在鬼扯，這是精神暴力，我也會申請保護令，我也會加告他！」至於在記者會之前，竊盜部分法院表示不起訴，余韋德律師表示會提起再議，捍衛自身的權益。

黃廉盈家中大筆現金遭假扣押。（圖／律師提供）

黃廉盈400多萬元的精品與跑車遭假扣押。（圖／律師提供）

更多三立新聞網報導

籃藍遭胡瓜襲胸「小禎加碼爆料有男友」 李進良不忍了：看不懂邏輯在哪

Fumi阿姨真實年齡曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來

台八女星車禍停工！白家綺現身救火「與尪演夫妻」 公私不分成亡命鴛鴦

46歲陳怡蓉宣布「第8個孩子誕生」 變醫師娘9年再報喜：我是他最好禮物

