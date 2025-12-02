夏天倫死咬前妻出軌！名媛界大S喊「我沒外遇」 曬關鍵對話證據打臉

娛樂中心／綜合報導

「夜店大亨」夏天倫與前妻黃廉盈的鬥爭還沒結束，上週他開記者會指控對方偷走220萬，已經到對方家中進行假扣押，強調握有前妻出軌的證據，怎知3天後就遭到自稱是前員工的人砍傷，整起事件非常戲劇化。對此前妻黃廉盈今（2）日也在社群平台發聲，強調自己沒有外遇。

夏天倫上（11）月30日在台北市松山區民生東路三段遭砍傷，當時夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，在一旁的女友也受傷，眼部腫脹，兩人意識清楚，被送至醫院治療，事發後夏天倫表示「懷疑與前妻有關。」

黃廉盈貼出與夏天倫的對話紀錄澄清。（圖／翻攝自臉書）

對此，人在韓國的黃廉盈今日也在社群發文強調「我沒外遇！」她以三點回擊，指出夏天倫一直誹謗她外遇，「都要2026還沒拿出證據，倒是他婚內出軌怎么不回應？！」第二點她說「要幫房租一年是真實存在的，我當時如果有外遇，你還會和平的問我有沒有找到房子？」至於第三點她回應遭夏天倫指控竊盜、不當得利、偷竊、侵佔、遺棄、妨害名譽等罪名司法全案不起訴。

黃廉盈還曬出2021年與夏天倫離婚後的對話紀錄，她向夏天倫說「你一個月8萬的房租還是給我現金吧，家人很多衣服都太小，我很多東西都，要幫她們買」，夏天倫也有關心她是否有找到房子，她以此作為夏天倫對她指控的回擊。

