夏天倫深夜再發文曝心聲：替朋友擋一刀！遭逮嫌犯「等律師才願開口」

夜店大亨昨（30日）在律師陪同下離開醫院，深夜在社群媒體發文「像替朋友擋了一刀」。顏凱勗攝

「夜店大亨」夏天倫遭伏擊砍傷案件持續延燒，警方昨晚已帶回其中一名涉案的林姓男子，但該名嫌犯至今仍拒絕製作筆錄，強調要「等律師到場」才願配合，警方正全力釐清犯案動機與是否另有共犯。

夏天倫昨（30）日晚間與女友在台北市松山區民生東路三段一處停車場遭多人伏擊，對方持刀、甩棍並噴灑辣椒水攻擊。夏天倫左手臂被劃出超過10公分刀傷，女友亦因辣椒水噴灑造成眼部不適，兩人均送往馬偕醫院治療。

警方調閱監視器後迅速鎖定涉案人員，隨後在現場帶回一名男性嫌犯，並查扣刀械、甩棍與兩罐辣椒水，但該嫌犯全程保持緘默，即使過了一晚仍未開始製作筆錄，嫌犯明言「律師未到不說話」，警方目前正等待律師到場後續偵訊。

事發後深夜，夏天倫在社群發文，未點名任何幕後指使者，但語氣堅定表示，牽涉到家人或摯友，他會第一時間挺身而出，「就像今天替朋友擋了一刀。」他感謝警方的迅速逮人，也提到感謝以色列防身術教練與耶和華的保護。

夏天倫近期因與前妻間的財務與爭議問題備受關注，此案是否與相關糾紛有關，警方表示仍在調查中，將持續追查所有涉案人員及背後動機。



