夏天倫爆料「名媛界大S」前妻出軌 4網紅瞎挺挨告最終結果出爐

夜店大亨夏天倫4年前與前妻黃廉盈離婚，去年8月間，夏天倫突在社群平台Threads爆料，指前妻偷拿小孩紅包、出軌光頭男、拿他給的家用錢去做整型手術，當時有4名網紅PO文相挺，指責黃廉盈的不是，黃女認為名譽受辱，對4名網紅提出妨害名譽告訴，台北地檢署調查後認為4人罪嫌不足，處分不起訴。黃廉盈不服提再議，但台高檢署認為全案調查完備，予以駁回，不起訴處分確定。

有「名媛界大S」之稱的黃廉盈，22歲未婚懷孕，嫁給夏天倫後冠上夫姓，婚姻維持12年後閃電結束，當時稱是好聚好散。未料去年8月底到9月中旬，夏天倫在社群平台「Threads」PO出多篇文章，先指自己父親多年來給孫女們的紅包，累積約280萬元，黃廉盈卻趁著孩子出國時偷走。

夏天倫還用粗鄙的諧音稱呼前妻，爆料2021年認識「光頭男」，「光頭男」給她珠寶當見面禮，自此開始100多天不回家又不離婚，因為光頭男還沒上鉤。另外又爆料前妻拿他給的家用錢去做整型手術，害他付了一堆遲繳的罰款。

夏天倫PO出文章後，有4名吃瓜小網紅，想信其說法，也在Threads上發表高見，紛紛指責黃女的不是，黃女認為名譽受損，對這些發表高見的網紅提出告訴。

檢察官調查後認為，這4名網紅因為相信夏天倫的說法，並且呼應他的PO文，且並沒有虛捏其他事實，因此認為4人並無妨害名譽的犯意，全都處分不起訴。

不過夏天倫爆料黃廉盈的部分，北檢調查後認為就算夏男爆料的內容為真，但這些事實均與公益無關，僅涉及告訴人的私德，在去年12月18日依《刑法》加重誹謗罪起訴，目前全案正在台北地院審理中。

然而2人雖然離婚，但怨恨似乎不斷加深，夏天倫日前遭2名黑衣男伏擊左手臂被砍傷，12月5日台北地檢署以告訴人兼證人身分傳他出庭，夏天倫受訪時質疑兇嫌犯案前後的SOP，與館長陳之漢槍擊案的槍手SOP一致，而讓他更訝異的則是館長槍擊案槍手用的律師樓跟黃廉盈用的律師樓也是一模一樣。不過當記者追問：「您覺得這件事跟黃小姐(黃廉盈)有關嗎？」，夏天倫則做任何回應。

