夏天倫與女友遭襲擊送醫！嫌犯逃逸畫面曝光 預計下午移送北檢

嫌犯犯案後逃逸畫面。（圖／翻攝畫面）

擁有夜店大王之稱的夏天倫昨（11月30日）晚間6時許與女友步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場時，突然遭到2名男子衝上前持兇器襲擊，兩人雙雙被送至馬偕紀念醫院。其中1名林姓犯嫌犯案後，便前往派出所自首。林嫌到案後拒絕夜間訊問，目前警方仍持續偵訊中。

回顧整起事件，昨日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到2名男子衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫雙手有被割傷，眼部則出現腫脹，同行的女友也有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。

據了解，犯案後林男先是到派出所自首，警將其逮捕後，再至涉案車內尋獲刀械、棍棒、辣椒水等證物，林嫌到案以後拒絕夜間訊問，因此警方目前仍進行偵訊中，預計將於今日下午移送至北檢進行複訊。

警方查扣證物。（圖／翻攝畫面）

