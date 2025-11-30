夏天倫與女友遭襲擊送醫！1嫌犯落網了 警查扣刀器、辣椒水、鐵棍

夏天倫與女友在北市街頭突遭攻擊，兩人受傷送醫。（圖／報系資料照）

擁有夜店大王之稱的夏天倫今日（11月30日）晚間和女友在步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場時，突然遭到兩名疑似為事先埋伏的男子衝上前持兇器襲擊，兩人犯後旋即駕車逃逸，而夏天倫在被襲擊後，也被送至馬偕紀念醫院進行確認情形，而稍早其中一名嫌犯也落網了。

今日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到兩名男子衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫雙手有被割傷，眼部則出現腫脹，同行的女友也有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。夏天倫向警方表示，並不認識襲擊的兩名男子，並且也不知道是被甚麼樣的兇器攻擊。

而稍早警方在案發的停車場現場，逮到一名正準備將車輛牽離的男子，並查扣刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐，詳細情形仍有待後續釐清。

