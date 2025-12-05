夏天倫遇襲刀手出境柬埔寨躲藏 警追查發現：疑美鷹會策畫 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

人稱夜店天王的夏天倫，上周日在台北市民生東路一處停車場取車時，突然遭2名刀手持刀砍殺，夏天倫徒手擋刀，因此左手臂遭砍，案發後，其中一名林姓刀手立即向警方自首，另名刀手則逃逸無蹤。警方追查後發現，逃逸的刀手在隔天一早就出境逃往柬埔寨躲藏，警方也查出，2名刀手與美鷹會互動頻繁，懷疑下令教訓夏天倫的就是美鷹會。

警方調查，11月30日晚上6時許，夏天倫與一名女性友人前往民生東路3段一處停車場要取車，結果突然衝出2名蒙面歹徒，分別持刀與辣椒水就朝夏天倫攻擊，夏天倫雖然被嚇到，但仍徒手擋刀，造成他的左手臂遭砍一刀，2名刀手行兇後逃逸。

不過案發後一小時，其中一名林姓刀手就到派出所自首，並表示他曾在夏天倫的夜店工作，因為無故遭開除，他心生不滿才會砍殺夏天倫報復，不過警方對這個說法持保留態度。

警方追查發現，另名刀手在犯案隔天就出境逃往柬埔寨，警方發現，刀手與美鷹會往來頻繁，因此研判幕後策畫者疑似為美鷹會成員，目前仍在全面追查。

