夏天倫遇襲指「犯案SOP與館長案一樣」 遭影射律所駁

夜店大亨夏天倫幾天前，在停車場遭人埋伏砍傷。今（5）日上午他前往北檢作證，意有所指的說，這次的犯案手法，跟之前館長的槍擊案多所雷同，包括攻擊方式、投案時機，夏天倫表示，前妻的辯護律師事務所，和館長案幫槍手辯護的事務所是同一間，他相當不安。被影射的律師事務所則說，這兩件事完全不一樣，這樣的說法也嚴重傷害事務所名譽。

梳油頭一身西裝，夜店大亨夏天倫步出北檢，幾天前他才再民生東路，一間地下停車場遭人埋伏砍傷，。今（5）日上午被北檢傳喚作證，夜店大亨夏天倫說：「林嫌犯，他犯案前的SOP，跟犯案後的SOP，跟館長的槍手一模一樣，館長的槍手用的律師樓，跟黃廉盈用的律師樓，也是一模一樣的，這個讓我很不安。」

夏天倫口中的說的，就是這一案，109年8月凌晨，館長步出健身房正準備上車，就遭到劉姓槍手連開三槍，林姓嫌犯行兇後徒步離開停車場，下一個點就是民有派出所，記者VS.林姓嫌犯(114.11.30)說：「是有被指使嗎？預謀的嗎？」

比對館長槍擊案和夏天倫案，嫌犯犯案第一時間，都是前往派出所自首，攻擊方式投案時機，懷疑根本是有人教唆，而負責幫劉姓槍手辯護的律師事務所，又剛好和幫夏天倫前妻辯護的事務所，是同一間。

當事律師事務所長翁律師說：「被傷害的這個過程，我們也深表同情，我們不可否認的是，我們有接到館長的案子，槍手的案子，但是在偵查終結後，我們也沒有再被委任了，兩件事情是完全不一樣的，他這樣的影射是，我認為已經嚴重侵害我們的名譽。」記者VS.夏天倫說：「您覺得是跟黃小姐有關嗎，(謝謝，謝謝)。」夏天倫面對記者詢問，沒有正面給答案，和前妻的糾紛，一波未平一波又起。

