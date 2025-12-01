夏天倫遇襲遭砍1嫌自首 疑有幕後藏鏡人！北檢聲押禁見

記者楊佩琪／台北報導

涉嫌砍傷夏天倫的男子林宇鋐被移送地檢署複訊，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

知名夜店大亨夏天倫30日傍晚在台北市民生東路三段一大樓地下停車場遭遇埋伏，被2名男子持刀砍傷，女友也受傷。其中一名嫌犯林宇鋐於事發後自行前往派出所投案，警方偵訊後移送台北地檢署複訊，檢方認為林男犯嫌重大，且還有共犯在逃，向法院聲請羈押禁見。

夏天倫30日傍晚和女友自健身房離開，欲前往民生東路三段一大樓時，在地下停車場遭遇林男及共犯埋伏，夏天倫左手臂被砍傷，右手臂、眼睛腫脹，女友眼部也受傷，整個犯案過程僅1分多鐘，林男2人逃逸，同夥朝台北市中山區方向逃，林男則在案發後約40分鐘，到民有派出所投案。

初步了解，有詐欺前科的林男自稱曾是夏天倫的員工，因不滿被酸言酸語，且被無故資遣，才會狹怨報復，但相關細節林男仍不肯透露，犯案用的車子，說是一朋友在入獄前交給他保管，不過林男的手機裡僅有一組律師的電話，警方不排除為幕後主使者提供，持續擴大追捕共犯，訊後將林男移送台北地檢署。

