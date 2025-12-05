夏天倫遇襲！北檢約談直呼「很不安」 點名嫌犯、前妻律師事務所同一家
記者楊佩琪／台北報導
「夜店大亨」夏天倫日前在台北市松山區遭林姓男子等人襲擊，被砍傷左臂，為釐清案情，北檢5日傳喚夏天倫出庭作證，庭訊約1小時結束。夏天倫庭外受訪時提到林姓嫌犯找的律師事務所，竟然與前妻黃廉盈找的律師事務所是同一家，讓他相當驚訝，但被問到是否懷疑與前妻有關，夏天倫並未回答。
夏天倫表示，非常感謝檢察官、松山分局、內湖分局積極、認真偵辦，並加強巡邏，讓住家周圍更加安全。不過整件事有一點讓他相當驚訝，就是林姓嫌犯找的律師事務所，竟然和前妻黃廉盈找的事務所是同一家「這讓我很不安」。不過他也相信檢警、律師對於此案如此努力，就是要讓社會大眾看到，邪不能勝正。
全案源於11月30日傍晚，夏天倫和女友自健身房離開，欲前往民生東路三段一大樓時，在地下停車場遭遇林男及共犯埋伏，夏天倫左手臂被砍傷，右手臂、眼睛腫脹，女友眼部也受傷，整個犯案過程僅1分多鐘。林姓嫌犯則在與共犯分頭逃逸1小時後，到松山區民有派出所投案。
有詐欺前科的林男自稱曾是夏天倫的員工，因不滿被酸言酸語，且被無故資遣，才會狹怨報復，但相關細節林男仍不肯透露，犯案用的車子，說是一朋友在入獄前交給他保管，不過林男的手機裡僅有一組律師的電話，警方不排除為幕後主使者提供，持續擴大追捕共犯，林男則被移送北檢，訊後聲押禁見獲准。
