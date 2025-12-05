夏天倫遭伏擊15公分重傷 質疑犯案SOP「神似館長槍擊案」

台北市夜店業者夏天倫日前在信義區停車場遭人持刀攻擊，左手臂被砍出長達約15公分傷口。他今（5）日前往台北地檢署作證，並質疑涉案的27歲林姓男子犯案方式，與先前襲擊「館長」陳之漢的槍手手法相似，令他相當不安。

夏天倫。（圖／中天新聞）

事件發生在11月30日傍晚6時許，松山警分局接獲報案，指民生東路三段某停車場傳出砍人事故。據了解，當時夏天倫與女伴步行經過停車場出口，突然遭多名男子伏擊，對方先以辣椒水噴灑，使其行動受限，隨後持刀攻擊，造成他手臂重傷。夏天倫與女伴事後由送往馬偕醫院治療。

廣告 廣告

27歲林姓男子於案發約一小時後主動到派出所投案，並由律師陪同。林男有詐欺、傷害前科，他供稱曾在夏天倫的夜店工作，卻遭到不明原因解雇，因此心生不滿，找朋友埋伏報復。不過他對刀械來源、同夥身分以及犯案細節交代模糊不清，警方懷疑背後可能另有主使。林男後續被依殺人未遂罪嫌移送北院，並遭裁定羈押禁見。

夏天倫今日出面表示，讓他最感疑惑的是，林男犯案前後的流程，包括攻擊方式、投案時機，都與當年襲擊館長的槍手十分雷同。他更指出，林嫌使用的律師樓，與館長槍手及自己前妻黃廉盈使用的律師樓相同，這些巧合讓我感到非常不安。

他強調，目前將全案交由警方與檢方偵辦，相信專業單位會查明真相，「我相信邪不勝正，也相信司法會給社會大眾一個交代。」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

牽掛金孫2年！ 鹹粥嬤接電話激動「終於盼到人回來」

機場接送司機頸椎斷命喪國道 母淚訴：丈夫才過世半年

上街用餐「衝鋒槍滑落」！嚇壞闆娘 警看百支監視器逮到人