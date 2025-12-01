夏天倫遭攻擊砍傷 一嫌自首 警方移送北檢偵辦
「夜店大亨」夏天倫昨天晚間遭人持刀和辣椒水攻擊，案發後2名嫌犯分散逃逸，其中27歲林姓男子至派出所自首，警方並於現場及涉案車輛尋獲刀械等證物。北市松山警分局今天（1日）開始偵訊，林男辯稱曾是夏天倫員工，因待遇問題才尋仇，警方下午依殺人未遂罪將林男移送台北地檢署複訊，並持續追查另一名共犯。
警方調查，夏天倫昨晚6時許在北市民生東路某棟大樓停車場遭人砍傷，案發後，北市警察局松山分局與刑事警察大隊組成專案小組偵辦，分工調閱監視器影像，並請鑑識中心支援現場鑑識工作。
警方追查發現，涉案2嫌作案後分散逃逸，其中有詐欺記錄的林嫌隨後至民有派出所表明自首，經警方帶返現場，查證確認涉案嫌疑重大，當場予以逮捕，並於現場及涉案車輛內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。
由於林嫌到案後拒絕夜間訊問，警方今天開始偵訊。據悉，林嫌辯稱曾為夏天倫的員工，因工作待遇問題心有怨念才尋仇。警方對此說法仍在進行查證，下午依殺人未遂罪移送北檢偵辦，並持續追查另一名共犯和幕後有無教唆指使者。
責任主編：于維寧
其他人也在看
警報請檢察官指揮！夜店大亨夏天倫遭伏擊 嫌犯移送北檢複訊
台北市信義區知名夜店創始人夏天倫，30日傍晚6時16分帶著女友離開健身房，欲前往民生東路三段某大樓地下停車場，卻遭2名惡煞持利器伏擊，造成夏天倫左手臂刀傷、右手臂及眼部腫脹等傷勢，女友則是眼部腫脹，雙雙被送往馬偕醫院救治；1日下午4時30分，警方訊後將林嫌依殺人未遂罪嫌移送法辦，並報請檢察官指揮偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
夏天倫與女友遭襲擊送醫！1嫌犯落網了 警查扣刀器、辣椒水、鐵棍
今日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到兩名男子衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫雙手有被割傷，眼部則出現腫脹，同行的女友也有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。夏天倫向警方表示，並...CTWANT ・ 22 小時前
夏天倫遭攻擊砍傷 北市警初判為預謀犯案
（中央社記者黃麗芸台北1日電）「夜店大亨」夏天倫昨晚遭人持刀和辣椒水攻擊，2嫌隨即分散逃逸，其中27歲林姓男嫌到派出所自首，警方確認涉案後逮捕並起獲犯案工具，初判為預謀犯案，將追幕後有無教唆共犯。中央社 ・ 8 小時前
「夜店大亨」夏天倫遭埋伏持刀攻擊！左臂被砍15公分刀傷 疑牽涉前妻恩怨
有「夜店大亨」之稱的知名夜店品牌創始人夏天倫，昨（30）日下午6點多在台北市松山區民生東路三段某大樓的地下停車場遭兩名男子持利器攻擊。事發時他與女友同行，兩人皆在襲擊中受創，夏天倫左手臂遭割出15公分刀傷、右手臂與眼部腫脹，女友則是眼部受傷，兩人事後皆送往馬偕醫院救治。而究竟為何突然遭攻擊？夏天倫向警方表示「懷疑此事跟前妻有關」。鏡報 ・ 9 小時前
嘉縣偏鄉交響樂團39童從頭學起 7日布袋音樂節首演
（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）台灣科藝文教協會於今年3月成立「布袋青少年交響樂團」，39名樂團成員都來自偏鄉學校學生，歷經半年多學習終於可以合奏樂曲，7日將在布袋音樂節首演，展現學習成果。中央社 ・ 1 小時前
陳揮文被離職！他爆幕後主使還想嫁禍鄭麗文
[NOWnews今日新聞]資深媒體人陳揮文日前宣布告別主持長達19年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐》，網紅「歷史哥」李易修也宣布，12月1日起中廣的《歷史易起SHOW》也將收攤，更自爆是被前中廣董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
轎車撞斷號誌桿 貨車勾到"垂落電線"扯斷另一桿
中部中心/林子翔 台中報導台中市外埔區發生離奇車禍，今天（1日）早上，一輛轎車先高速衝撞分隔島上的號誌桿，撞斷桿子，導致電線掉落，又剛好一輛大貨車經過，所載貨物勾到垂落的電線，因而扯斷另一根號誌桿。兩根號誌桿，在中午前已修復，肇事駕駛受傷送醫，初步研判可能疲勞駕駛。行駛在後方的自小客車，包括駕駛與乘客都目睹，看到右前方的白色轎車，左右飄移跨內外車道，又似乎加速往前飛奔，接著直直的就把車往電線桿撞上去！撞擊力道之大，轎車當場彈飛起來，在原地轉了240度，才停止下來！離奇自撞車禍害兩號誌桿斷。事發在1日早上7點，在台中市外埔區，國道三號下大甲匝道後，剛進平面道路，三環路往大甲市區方向行駛，車子自撞，還發生連環事故，因為號誌桿被撞斷，電線垂落，剛好另一輛大貨車經過，載的貨物去勾到垂落的電線，結果導致另一側的號誌桿，也被拉斷！離奇自撞車禍害兩號誌桿斷。兩個悲情號誌桿，在1日中午已修復，兩名駕駛酒測值都是零。30歲黃姓轎車駕駛，受傷送醫。原文出處：離奇！台中轎車撞斷號誌桿 貨車勾「垂落電線」扯斷另一桿 更多民視新聞報導雲林騎士自撞卡大貨車車底 當場失去生命跡象宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦台中女深夜酒駕「烏龜翻」連2車翻覆倒路中 爬出車外狂吐畫面曝民視影音 ・ 1 小時前
變裝皇后登場籲尊重包容! 愛滋感染數創新低打破迷思
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導愛滋病新增感染人數創22年新低，今年有望來到900人以下，疾管署再響應世界愛滋日，舉辦「突破迷思愛不迷失」記者會，請來灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果表演，傳達尊重包容概念，也期盼消除歧視標籤。民視 ・ 1 小時前
伏擊夏天倫！嫌犯自稱「夜店前員工」卻無紀錄 手機只有律師電話
夜店大亨夏天倫11月30日晚間在台北市松山區一處地下停車場，遭黑衣人伏擊砍傷，左前臂留下15公分長的刀傷，其中林姓嫌犯逃逸近1小時自行投案，供稱曾經在夏天倫經營的夜店工作，因不滿工作待遇，被對方無故資遣，才會來報復；不過警方追查，根本找不到他的工作紀錄，手機裡也只有律師的電話，案情仍有待釐清。鏡新聞 ・ 2 小時前
勞動基金10月創紀錄 估11月小賺或小賠
（中央社記者張雄風台北1日電）勞動基金10月單月收益為新台幣3006億元，首次單月突破3000億元、創歷史新高。勞動基金運用局今天表示，11月因國內外股市漲跌幅度大，綜整預估11月可能小賺或小賠的機率較高。中央社 ・ 3 小時前
假看房真擄人！女房仲身中3槍殞命 主嫌遭判終身監禁…狂拚翻案想脫罪
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導房仲帶客戶看房竟遭設局殺害！這起令人驚恐的兇殺案發生在美國明尼蘇達州，28歲女房仲鮑夫（MoniqueBaugh）在2019年的跨年...FTNN新聞網 ・ 59 分鐘前
車棚改造！「戰地風蝦皮店」違建 營業不到1年要拆了
台南市 / 綜合報導 台南佳里區有間蝦皮智取店，因為是以車棚改造的空間，因此被網友戲稱是「戰地風蝦皮店到店門市」，然而因為是違建，開業不一年，將在12月2日被強制拆除，蝦皮發出簡訊通知客戶趕緊提領貨品，否則就得轉移到新地點後再自取，今（1）日就有不少民眾趕著到店取貨，而住附近的居民就說，這家很有特色的自取店拆了，除了可惜，以後取貨要跑更遠，難免會不方便！投幣取單，民眾一個一個來取貨，這家是蝦皮智取店，位在台南市佳里區內，整間門市相當特別，就是加長的車棚改造，有人拍照PO上臉書社群，被網友戲稱是「戰地風蝦皮店到店門市」，只是這個門市營業不到一年要拆了，店外被貼了公告，就因為是違建，12月2日將要強制拆除。台南市工務局副局長王建雄說：「逾期未依法補辦申請執照，且後續也未自行拆除。」蝦皮也發出簡訊通知，請客戶期限內取貨，否則就得轉移到新地點，民眾說：「(簡訊)寫說這裡提供取貨到幾月幾號而已，就接到通知就來拿了。」只是這個門市一拆，對附近的居民來說，難免覺得不方便，民眾說：「這邊算是這裡的市區，比較好，方便拿，不然就要跑到很遠。」現在不少人都會使用蝦皮購物，當地居民希望自取店能多設幾個點，讓大家取貨更方便。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
比AI快！Google「4大功能」超好用 隱藏技巧提高效率
雖然AI工具日趨成熟，大家在生活上碰到疑難雜症都會求助AI，但外媒《BGR》報導整理了Google的4大隱藏功能，其實只要學會使用方法，還是相當方便！三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
侯漢廷拋男女皆兵、服役2年 被吐槽「只當12天補充役」：笑死
新黨台北市議員侯漢廷11月29日在臉書發文，拋出兵役延長至2年，男女皆須服役及教召改每人一年一召等，稱是為了支持總統賴清德的國防政策：「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」民進黨新北市議員林秉宥是陸軍特戰862旅出身，吐槽侯漢廷當初才當12天補充役：「卻叫人家當兩年，笑死。當補充兵沒啥問題，就是沒資格要求別人而已。」鏡新聞 ・ 1 小時前
全球僅5名！15歲台灣女孩「15秒影片」躍上國際安全論壇
「年僅15歲的台中新民高中學生芯蘋，以流利英語在加拿大哈利法克斯國際安全論壇脫穎而出，成為全球僅5名獲此殊榮的青少年之一！她透過一段15秒影片展現對未來15年世界安全的願景，不僅獲邀站上國際舞台領獎，還與各國青少年進行小組會議，並與重要人士深入交流國際議題。芯蘋自小參與各種演講比賽，培養出色的台風和口語表達能力，目前正努力學習多國語言，立志成為外交官為台灣在國際舞台上發聲，讓小小的台灣能在國際上獲得更多關注與重視！」TVBS新聞網 ・ 1 小時前
特休用完送「全薪病假」 他曝公司超佛福利 網笑：你敢用？
特休用完送「全薪病假」 他曝公司超佛福利 網笑：你敢用？EBC東森新聞 ・ 6 小時前
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 小時前
東南亞洪災已致近千人喪生 泰國印尼斯里蘭卡傷亡嚴重
暴雨與風暴已橫掃泰國、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡部分地區，影響數百萬人，本月東南亞區域死亡人數逾900人。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 8 小時前
北海道室蘭1煉鋼廠爆炸 竄黑煙幸無傷亡
日本北海道室蘭市的日本製鐵煉鋼廠今（1）日凌晨驚傳爆炸。當地時間凌晨0點47分左右，煉鋼廠突發爆炸，瞬間竄出橘色火焰，並伴隨濃濃黑煙，附近居民聽到巨響後立即報案。消防單位與日鐵表示，爆炸發生在高爐熱風台視新聞網 ・ 1 小時前