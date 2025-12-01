夏天倫遭攻擊砍傷 一嫌自首 警方移送北檢偵辦

「夜店大亨」夏天倫昨天晚間遭人持刀和辣椒水攻擊，案發後2名嫌犯分散逃逸，其中27歲林姓男子至派出所自首，警方並於現場及涉案車輛尋獲刀械等證物。北市松山警分局今天（1日）開始偵訊，林男辯稱曾是夏天倫員工，因待遇問題才尋仇，警方下午依殺人未遂罪將林男移送台北地檢署複訊，並持續追查另一名共犯。

「夜店大亨」夏天倫於11月30日晚間遭人持刀和辣椒水攻擊，2嫌隨即分散逃逸，其中27歲林姓男嫌到派出所自首。台北市松山警分局1日下午依殺人未遂罪將林嫌移送台北地檢署複訊。（中央社）

警方調查，夏天倫昨晚6時許在北市民生東路某棟大樓停車場遭人砍傷，案發後，北市警察局松山分局與刑事警察大隊組成專案小組偵辦，分工調閱監視器影像，並請鑑識中心支援現場鑑識工作。

廣告 廣告

警方追查發現，涉案2嫌作案後分散逃逸，其中有詐欺記錄的林嫌隨後至民有派出所表明自首，經警方帶返現場，查證確認涉案嫌疑重大，當場予以逮捕，並於現場及涉案車輛內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。

由於林嫌到案後拒絕夜間訊問，警方今天開始偵訊。據悉，林嫌辯稱曾為夏天倫的員工，因工作待遇問題心有怨念才尋仇。警方對此說法仍在進行查證，下午依殺人未遂罪移送北檢偵辦，並持續追查另一名共犯和幕後有無教唆指使者。

責任主編：于維寧