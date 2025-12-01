夏天倫遭攻擊砍傷 北市警初判為預謀犯案

（中央社記者黃麗芸台北1日電）「夜店大亨」夏天倫昨晚遭人持刀和辣椒水攻擊，2嫌隨即分散逃逸，其中27歲林姓男嫌到派出所自首，警方確認涉案後逮捕並起獲犯案工具，初判為預謀犯案，將追幕後有無教唆共犯。

台北市警察局松山分局偵查隊長許文鋒今天對外說明，夏姓男民眾昨晚6時許在轄內民生東路某棟大樓停車場遭人砍傷，案發後立刻與市警局刑事警察大隊組成專案小組偵辦，分工調閱監視器影像，並請市警局鑑識中心支援現場鑑識工作，全力緝凶，並報台北地檢署指揮偵辦。

廣告 廣告

專案小組追查發現，涉案2嫌作案後分散逃逸，其中有詐欺記錄的林嫌隨後至民有派出所表明自首，經警方帶返現場查證確認涉案嫌疑重大，當場予以逮捕，並於現場及涉案車輛內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。

由於林嫌到案後拒絕夜間訊問，目前專案小組已擴大調閱相關資料，掌握作案軌跡，積極追查共犯到案中。

此外，專案小組調閱相關影像及蒐證資料後，研判本案為預謀犯案，將釐清犯案動機及幕後有無教唆共犯。（編輯：張銘坤）1141201