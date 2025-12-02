夏天倫遭砍原因引揣測 前妻黃廉盈限動發聲

夏天倫（右）遇襲遭砍原因成謎，前妻黃廉盈發聲。（圖／羅永銘攝）

「夜店大亨」夏天倫11月30日晚間在台北某健身房停車場遇襲遭砍，事後他和同行女伴皆送醫治療，所幸並無大礙。雖然目前有嫌犯辯稱是勞資糾紛，但真實衝突原因仍在追查當中，對此，夏天倫前妻、「名媛界大S」黃廉盈也在社群發聲了。

黃廉盈12月1日在社群發文，表示夏天倫遭砍的消息曝光後，就收到各方的詢問，但她澄清，「夏先生跟我已經離婚5年，我們的官司司法已做出判定，證據不足，全案不起訴」。同時她也強調，「他（夏天倫）的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想」。

關於兩人的官司，黃廉盈曾遭指控竊盜財產、獨留家人在家、妨害名譽等，不過皆做出不起訴處分，她則坦言「過去的經歷雖然不容易，但是已告一段落，也謝謝檢察官還我清白，謝謝關心」。最後，黃廉盈曬出雙手合十的表情符號，再次說道：「懇請秉持公正與平衡原則進行報導，切勿做出無根據的影射。」

此外，夏天倫遇襲後，曾在社群留言：「我生意上沒用（有）任何的糾紛」，也發文表示，「我沒有影射任何人是背後的主謀，但我要表達的是，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀」。至於案件調查進度，警方目前已對一名嫌犯聲請羈押禁見，且該嫌犯辯稱曾是夏天倫的員工，卻因被辭退而引發這起衝突。

