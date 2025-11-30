夏天倫遭砍濺血深夜發「左手10多公分傷照」曝心聲：替朋友擋一刀

社會中心／台北報導

「夜店大亨」夏天倫昨傍晚與女伴遭多人襲擊，雙手受傷。（圖／翻攝自Threads @hsia_alan）

知名「夜店大亨」夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，沒想到，昨（11月30日）晚上18時許，與同行女伴就遭多人埋伏突襲，雙雙受傷送醫，所幸經救治後並無大礙。夏天倫也於當天深夜在社群平台PO出傷照，並發文表示，「為我朋友擋一刀」。

松山分局民有派出所於11月30日18時許接獲報案，指民生東路三段某停車場發生傷害事件，隨即派員前往處理；到場後，發現傷者是夏天倫及其女伴。據了解，夏天倫當時正準備駕車離去，卻突遭數名歹徒攻擊，夏天倫左手臂被利器劃出10多公分傷口，其女伴也因眼睛被噴辣椒水感到不適，2人之後被送往馬偕醫院治療。

「夜店大亨」夏天倫當天曝光傷勢以及警方到場救護畫面。（圖／翻攝自Threads @hsia_alan）

夏天倫當天深夜在社群平台「Threads」曝光傷勢以及警方到場救護畫面，同時發文指出，「我沒有影射任何人是背後的主謀，但我要表達的是，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。感謝我以色列防身術教練、警方、還有感謝耶和華不斷的疼愛」。

