夏天倫遭砍疑點多！「名媛界大S」黃廉盈喊已離婚5年：勿做未經查證聯想

社會中心／施郁韻報導

夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹。（圖／翻攝自IG @hsia_alan）

台北市信義區多家知名夜店品牌創始人夏天倫，有「夜店大亨」之稱，11月30日下午6時16分在台北市松山區民生東路三段遭砍傷，當時夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，雙雙受傷送醫。前妻黃廉盈也在社群發聲，兩人已離婚五年，「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想」。

43歲夏天倫遭攻擊當下，與女友準備離開健身房，到達停車場取車，沒想到遭凶器猛力砍，左手臂遭切割，右手臂、眼部腫脹受傷。夏天倫33歲女友受到波及，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，被送至醫院治療，目前並無生命危險。

警方初步了解，犯案地點位於在台北市民生東路三段156號的地下2樓停車場。夏天倫向警方稱，當時無警覺，攻擊後迅速消失，他也不認識兩名行凶男子。

27歲林姓嫌犯自行前往派出所投案。（圖／翻攝畫面）

其中一名27歲林姓嫌犯事發後，自行前往派出所投案，稱「因不滿員工待遇才尋仇」。檢方複訊後，認為林男的供詞避重就輕，疑點不少，加上還有共犯在逃，存在串證滅證及逃亡之虞，1日深夜向法院聲押禁見獲准。警方目前也積極追查另名兇嫌，和是否有幕後指使者存在。

前妻黃廉盈強調，對夏天倫的私人生活不予評論，「也請不要做未經查證的聯想」。（圖／翻攝自黃廉盈臉書）

「名媛界大S」前妻黃廉盈也在社群發聲，寫下收到不少朋友詢問與關心，她已與夏天倫先生離婚五年，雙方的官司由司法判定「證據不足、全案不起訴」，她感謝司法還她清白。

黃廉盈強調，對夏天倫的私人生活不予評論，「也請不要做未經查證的聯想」，願大家「平安順利、生活安好」。黃廉盈表示，過去的經歷雖然不容易，但是已告一段落，再次感謝檢察官還她清白。

