夏天倫遭砍 開庭曝「凶嫌SOP與館長案一樣」警追美鷹會涉案

夜店大亨夏天倫，11月30日晚間遭2名男子砍傷，其中一名嫌犯自首，但另一名共犯仍在逃，疑似潛逃到柬埔寨。夏天倫今（5日）到北檢開庭，他透露凶嫌犯案的SOP與館長槍擊案的槍手一模一樣，還強調館長槍擊案槍手的委任律師，和他前妻的律師是同一事務所，這讓他相當不安。對此，被影射的事務所駁斥。

夜店大亨夏天倫5日一早到北檢開庭，表情凝重、不發一語，一個小時開完庭，出面受訪，質疑凶嫌供詞早已串通好，犯案SOP如館長槍擊案2.0。

夜店大亨夏天倫：「最驚訝的就是，這個林姓嫌犯犯案前後的SOP，跟館長的槍手一模一樣。」

回顧案情，11月30日晚間6點，夏天倫離開高爾夫球場停車場，遭兩名男子噴辣椒水後持刀砍傷。他第一時間還錄影存證，但左手臂留下15公分刀傷，右手臂跟眼睛腫脹，女性友人也因此遭受波及。夏天倫也再度公開質疑。

夜店大亨夏天倫：「館長槍手用的律師樓，和黃廉盈用的也是一模一樣，這個讓我很不安。」

不過，其中一名林姓嫌犯犯案後到派出所自首，他自稱是被夏天倫無故資遣，才會狹怨報復。至於另外一名共犯則被爆出，案發後一路逃到桃園機場，並於1日搭機潛逃至柬埔寨。但警方調查發現，2名嫌犯與天道盟美鷹會互動頻繁，不排除美鷹會介入此案。

夜店大亨夏天倫：「我相信現在警方、檢方還有我的律師，大家這麼努力，就是要證明給社會大眾邪不勝正。」

當年疑涉館長槍擊案，美鷹會的精神領袖王鑫還被大陣仗押解到北檢。美鷹會是否與幕後主使者有關，還有凶嫌真正犯案動機，真相仍待司法進一步釐清。

