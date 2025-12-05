夏天倫遭砍！1嫌潛逃海外 警方疑與天道盟美鷹會有關

夏天倫上月底遭砍，今日赴北檢作證。

夜店大亨夏天倫上月底晚間在台北市松山區停車場遭2名男子持刀攻擊受傷，同行女友人也受波及送醫，當晚，27歲林姓男子自行投案，警方在其車輛內查獲刀械與辣椒水，另一名施姓男子則於隔日搭機出境，疑潛逃至柬埔寨，警方懷疑此案與天道盟美鷹會有關，目前正持續追查。

夏天倫11月30日晚間健身後前往停車場時，遭埋伏的陳嫌與施嫌先噴灑辣椒水，再持刀攻擊，導致左手臂遭砍傷、右手及眼部腫脹，同行的女友人也受傷，所幸2人送醫治療後，均無生命危險。

案發當晚，林嫌主動到派出所投案，警方在其車內查獲刀械及辣椒水等證物，林男聲稱曾為夏天倫員工，因不滿被資遣與酸言酸語而心生報復，但手機資料幾乎空白，僅留一組律師電話，疑與幕後指使者有關，另一名施姓嫌犯則在隔日搭機出境，可能潛逃至柬埔寨或東南亞其他國家。

林男已遭羈押禁見，台北地檢署今日傳喚夏天倫到案，夏天倫受訪時指出，林男作案及投案程序與先前網紅館長槍擊案相似，且委任的律師與前妻律師為同一人，坦言感到不安，但他相信「邪不勝正」。警方目前懷疑本案與天道盟美鷹會有關，正在追查幕後其他涉案人士。





