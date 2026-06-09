夏天吃冬瓜養生 有助排出體內燥熱

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夏季瓜類蔬菜中，冬瓜因含水量高、熱量低而備受青睞，農糧署與中醫師均推薦其為消暑佳品。不過，這款盛產於夏天的蔬菜，為何名稱中帶有「冬」字，長期令不少民眾感到困惑。

夏日養生的關鍵不在於一味吃冰消暑，而是吃對方向，讓體內多餘的熱順勢排出，並推薦冬瓜、苦瓜、大黃瓜及佛手瓜等4大類瓜類食物作為夏季飲食首選。 （示意圖／AI生成）

對此，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」說明，冬瓜得名與生長季節並無直接關聯，而是源於外觀與保存特性。其一，冬瓜成熟後表面會覆蓋一層白色果粉，外觀猶如冬日結霜；其二，冬瓜耐放、保存期限長，過去農業社會中甚至能留存至冬季食用，兩種說法均是「冬瓜」名稱的可能由來。

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從中醫角度來看，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰曾在臉書專頁指出，夏天屬火、對應心氣，人體陽氣向外散發，容易大量流汗、耗氣傷津，這也是許多人入夏後稍微活動便汗濕衣衫、毫無來由感到疲倦的原因。他強調，夏日養生的關鍵不在於一味吃冰消暑，而是吃對方向，讓體內多餘的熱順勢排出，並推薦冬瓜、苦瓜、大黃瓜及佛手瓜等4大類瓜類食物作為夏季飲食首選。

在挑選技巧方面，農糧署表示，冬瓜盛產期約為4至10月，選購時應挑外型勻稱飽滿、表皮完整且無蟲咬或損傷者，此類冬瓜通常肉質厚實、水分充足；若表面仍附有白色果粉，甜度往往更高。至於市面上常見的切片冬瓜，則可從瓜肉色澤與種子狀態判斷新鮮度——瓜肉偏白、種子呈黃褐色者較為新鮮，若瓜肉已明顯發黃，則代表存放時間較長。

農糧署同時提供3道冬瓜料理供民眾參考。「百香果冬瓜」作法為將冬瓜去皮切薄片後以滾水汆燙30秒，瀝乾後與蜂蜜及百香果果肉拌勻，冷藏一晚即可享用，口感清爽適合夏日。「紅燒冬瓜」則先以薑絲、蒜末爆香，放入切塊冬瓜煎香，再加入醬油、蠔油、水與糖，湯汁滾沸後轉小火悶煮至收乾。「蝦米蒸冬瓜」作法為將冬瓜薄片鋪盤，擺上泡發蝦米與薑末，淋上適量淡醬油後入電鍋蒸熟，起鍋前撒上蔥花即完成。

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