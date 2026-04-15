夏天必吃綠竹筍，怎麼挑才不踩雷？營養師揭秘訣：外觀別「戴綠帽」

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台灣氣候溫暖，一年四季都能吃到竹筍。竹筍不僅口感清甜爽脆，營養價值也相當高，含有豐富膳食纖維、熱量低，同時也是高鉀食材，有助於穩定血糖、降低血壓與血脂，對於有三高的人相當適合，也有助於促進腸道健康與預防大腸癌。《優活健康網》特摘此篇由營養師分享竹筍的好處以及挑選方法。







竹筍高鉀又高纖



近期市場上常見孟宗竹筍與烏殼綠竹筍，而5月開始則會進入綠竹筍的主要產季。衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里表示，各類竹筍普遍富含鉀，其中以孟宗竹筍的含量最高，此外蛋白質、膳食纖維與鈣質也相當豐富。

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對於素食者而言，孟宗竹筍可作為補充蛋白質的食材之一，適合用來燉湯或滷煮。至於市面常見的烏殼綠竹筍，經常被加工製成筍茸或桶筍，因為含有葉酸，對於需要補充葉酸的人來說也是不錯的選擇。





夏季盛產綠竹筍



夏天最常見的則是綠竹筍，盛產期大約在5月至9月。劉怡里表示，綠竹筍的纖維較細，口感較為清脆爽口，很適合涼拌食用。在挑選時，可以觀察外型，建議選擇頂端略微彎曲、外型矮胖且沒有出現綠色「出青」的竹筍，通常品質較佳。





腎臟病與結石患者需適量



營養師提醒，竹筍屬於高纖維食材，有助於促進腸道蠕動，改善便祕並降低大腸癌風險，同時也是高鉀食物，有助於調節血壓。此外，竹筍含有植物固醇，對於需要降低膽固醇的人也有幫助。

不過，有些族群仍需注意食用量。腎臟病患者因為需要限制鉀的攝取，不宜過量食用竹筍；另外，由於竹筍纖維較粗，可能刺激腸胃，有胃痛或消化性潰瘍的人應暫時避免食用。此外，竹筍含有一定量的草酸，若本身有草酸鈣結石問題的人，建議少吃或先燙煮後再食用，以降低草酸含量。

營養師補充，竹筍中還含有多酚類植化素，具有抗氧化作用，能幫助修復腸道黏膜並維持腸道健康。不過竹筍相當容易腐敗，保存時需特別注意，最好在新鮮時盡早食用，以確保品質與風味。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：吃竹筍好處多 高鉀高纖助降血壓護腸道）

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為夏天必吃綠竹筍，怎麼挑才不踩雷？營養師揭秘訣：外觀別「戴綠帽」