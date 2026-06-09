夏天注意！有SPF不夠 醫揭真相：用量不足難防曬，小心皮膚老更快！

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生活中心／實習編輯林子薰

對於防曬乳的用量，民眾實際使用量通常遠低於防曬標準，無法為肌膚提供足夠的保護力。（示意圖／翻攝自PEXELS）

不少民眾每次化妝時，看到妝前乳或粉底液標示SPF防曬係數，便認為已經具備防曬功能，因此省略額外塗抹防曬乳的步驟。不過英國醫學美容與美容皮膚學專家卡西姆烏斯馬尼醫師（Dr. Kasim Usmani）提醒，這類產品雖然含有防曬成分，但民眾的實際使用量往往不夠達到防曬標準，無法提供包裝標示的保護力。

烏斯馬尼醫師指出，防曬產品上的SPF數值，是建立在實驗室標準用量下測得的結果。若想達到標示上的效果，每平方公分的皮膚必須塗抹約 2 毫克的劑量，也就是必須使用約兩指長的份量。

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然而現在多數人在上妝時更追求自然、透氣的妝感，實際使用的分量遠低於標準，因此真正獲得的防護效果可能大幅下降。

烏斯馬尼醫師表示，帶有SPF的彩妝產品較適合作為額外的保護措施，而非直接取代專用防曬乳。若希望有效抵禦紫外線，建議每天在基礎保養完成後，先塗抹至少SPF 30以上且具備UVA及UVB寬頻防護功能的防曬產品，再進行後續上妝步驟。

此外，有些人會誤以為不同產品上的防曬係數可以累加，例如SPF 20的妝前乳搭配SPF 30的粉底液，就等於SPF 50。對此，專家強調，防曬係數不能用加法計算，若同時使用多種具備SPF值的產品，最後的保護效果仍取決於防曬係數最高的產品及實際使用量。

隨著夏季來臨，紫外線強度逐漸升高，皮膚科醫師提醒，紫外線中的UVA不僅能穿透雲層和玻璃，也與肌膚老化、細紋、色素沉澱等息息相關。想要降低光老化風險，除了選擇適合的防曬產品外，也應養成「足量塗抹」及「適時補擦」的習慣，才能真正發揮防護效果。

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