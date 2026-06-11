夏天消暑小心！7歲童喝2冷飲 「急性腸扭轉」痛到進加護

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／倪譽瑋報導

中國一位男童因太熱，連續喝下一瓶可樂與冰奶茶，沒多久後劇烈腹痛。（示意圖／翻攝自pixabay）

夏天高溫炎熱，不少人會喝冷飲消暑，飲用量與頻率須注意。近期中國河南一位7歲男童，在外遊玩導致滿頭大汗，熱到不行的他迅速喝下一瓶冰可樂，沒多久又灌完一瓶冰奶茶，冷飲對其腸胃造成劇烈刺激，最後引發急性腸扭轉（Volvulus）極度腹痛送加護病房（ICU）。醫師以此案例提醒，夏天喝冷飲一口氣灌太多下肚，可能造成腸胃負擔。

中國河南孩童 夏天快速灌冷飲急性腸扭轉送醫

綜合陸媒報導，6月7日河南鄭州天氣炎熱，一位7歲男童因高溫難耐，先灌下一瓶冰可樂解渴，沒多久後又喝下一瓶冰鎮奶茶。2杯冷飲快速下肚，一陣子後男童劇烈腹痛，家人見狀緊急將他送醫。

廣告 廣告

經醫師診斷後，發現男童有「急性腸扭轉」症狀，緊急安排他進入ICU治療，所幸經搶救後，情況病情逐漸穩定。醫師說明，夏天人體體溫高、腸胃與血管都處於擴張狀態，在高溫環境下短時間大量攝取冷飲，宛如對發熱的玻璃杯澆灌冰水，可能對腸胃造成強烈刺激，蠕動加快除導致肚子痛外，也可能有持續腹脹、嘔吐等較嚴重症狀。

天氣熱喝冷飲須注意 身體較差者可能腸胃不適

至於為何男童會出現急性腸扭轉症狀，當接近0℃至4℃的冷飲快速進入胃腸道時，恐引發平滑肌劇烈痙攣、腸道蠕動失調，加上他喝的可樂（碳酸飲料）釋放許多二氧化碳，氣體膨脹進一步加重腸道負擔，增加腸扭轉發生機率。

醫師補充，夏天時以下族群建議避免一口氣喝太多冷飲，首先是3歲以下兒童，其腸胃功能尚未發育完全，較成人容易出現腸胃蠕動失調；還有老年人，隨著年齡增長，其腸胃功能衰退，血管彈性也差；另外是本身腸胃功能不好的人，大量吃冰容易加重症狀；最後是孕婦和經期女性，其身體狀態特殊，建議避免吃太冰的。

更多三立新聞網報導

約40%曾碰過 小時候「受1傷」未來皮膚癌風險恐增8倍

遭傳排骨用素肉 鬍鬚張再秀「內部設備」澄清：可來參訪交流

台灣8例腦膜炎創10年新高！4大病因、初期症狀、治療方法一次看

美國零關稅花生沒來「台灣國產價已創10年新低」 農糧署出招自救

