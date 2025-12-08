夏天狂冒濕疹又疲倦？中醫曝最愛喝「這種奶茶」化濕抗炎顧腸胃
夏天動輒感覺疲倦、腫脹、皮膚出疹？小心是體內濕氣作怪！中醫師教你用天然辛香料自製「薑黃奶茶」，幫助化濕醒腦、提升代謝又抗發炎，輕鬆對抗夏季不適。
辛香食材助排汗 驅除體內暑氣與濕氣
一到夏天，你就覺得全身沉重、腦袋昏沉、皮膚還容易冒疹嗎？中醫師余雅雯指出，這其實與「濕氣困脾」有關，再加上現代人喜歡吃冰喝涼，寒氣入體，更讓體內濕氣鬱滯，導致水腫、疲倦、肥胖等問題找上門。
中醫強調「脾主運化」，若脾氣被寒濕所困，就會讓水分代謝出現問題，造成身體各種沉重與倦怠。余雅雯進一步提到，根據古籍《千金要方》所載，「辛主發散」，意指辛香食材能幫助身體排汗，將暑氣與濕氣從體內驅除。而蔥、薑、蒜、花椒這類辛香料，具備行氣活血、驅濕解表的功效，能在悶熱的天氣裡，幫助人體調節氣機與濕邪；當「氣行則水行」，濕氣不再滯留，身體自然輕盈、精神也跟著清爽起來。
「薑」是中醫最推的辛香料代表
其中，薑是最具代表性的辛香食材，具有溫中散寒、化濕止嘔等功效。余雅雯表示，雖然夏天炎熱，但人體表面陽氣旺盛、內部卻可能因飲冷過多而藏寒，這也解釋了為何有些人夏天依然會腹瀉、手腳冰冷。薑能提升陽氣、通經活絡，對於脘腹脹悶、頭重如裹、倦怠乏力的狀況特別有幫助，是夏日調養不可或缺的天然良藥。
祛濕抗炎！中醫師私房推薦：薑黃印度豆奶茶
余雅雯分享一款她最愛喝的「薑黃印度豆奶茶」，這款茶飲結合中醫芳香化濕的概念與現代人對口感的需求，不僅有助促進腸胃代謝，還具有祛濕抗炎、提升循環的多重好處。
「薑黃印度豆奶茶」製作方法如下：
材料：薑黃、肉桂、茴香、丁香、甘草、豆蔻各1錢（約3.75克），紅茶立體茶包2包、豆漿500毫升、蜂蜜少許（可依個人口味調整）。
作法：將所有香料磨成粉備用。先將紅茶包放入500毫升水中煮沸，接著倒入豆漿再煮熱，然後加入香料粉續煮5分鐘即可起鍋，最後視口味加入蜂蜜調味。
余雅雯補充，這杯芳香溫潤的薑黃奶茶，溫暖脾胃、促進消化，並幫助血液循環，適合平常容易水腫、腹脹、體虛倦怠的人飲用。不過，若是體質偏熱、容易上火者，建議先諮詢中醫師，視個人體質調整配方。
夏天保養身體4重點
綜合以上，余雅雯提醒幾個夏季養生重點：
夏季濕氣重，薑為辛香之首，幫助化濕暖脾。
辛香料如蔥、薑、蒜、花椒等，能促進排汗、驅散體內濕氣。
飲食上搭配芳香化濕藥材，有助改善濕疹、腹脹、梨型肥胖等困擾。
自製天然茶飲如薑黃奶茶，溫暖脾胃，也是養生食療良方。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／余雅雯中醫師
