夏天變長了？北半球多國高溫破30年紀錄 2025年將是史上第二暖

[Newtalk新聞] 時序進入11月中，近日入秋最強東北季風報到後，才有換季的感覺，讓不少人有夏天變長的錯覺，對此，氣象署指出，目前世界氣象組織已經預測 2025 年將會成為史上第二或第三暖的一年，台灣今年10月均溫創下1951年以來同期的最高溫，除了台灣，北半球夏季幾乎都高於過去30年的平均溫度。

氣象署在臉書粉專「報氣候－中央氣象署」指出，目前世界氣象組織已經預測 2025 年將會成為史上第二或第三暖的一年。根據台灣11 個平地站的觀測數據指出，今年10月均溫創下1951年以來同期的最高溫，而9月均溫也創下 70 餘年來第三高；另外，9月台北測站所量測「單日最高氣溫超過 35°C」的日數達到 19 日，也創下測站史上新高。

​不只台灣，過去幾個月全球各地也傳出許多破紀錄的高溫。歐盟哥白尼氣候變遷服務(Copernicus Climate Change Service)指出，今年10月的全球地表均溫是有紀錄以來同期的第三高溫，比工業化前(1850－1990)高出1.55度，也是自今年4月以來首次突破1.5度的門檻。

而8月和9月的全球平均氣溫也都是有紀錄以來第三高，分別比工業化前高出 1.29度及1.47度，在過去 12 個月(2024／11－2025／10)裡，年平均偏暖幅度達到1.5度，顯示全球已長時間貼近1.5度的門檻。

​2025年整個北半球夏季幾乎都高於過去 30 年的平均溫度，8月的西南歐經歷了超過一週的熱浪，包含英國、愛爾蘭和西班牙都經歷了史上最高溫的夏季；西班牙8月連續16日的熱浪造成上千人死亡。乾燥炎熱的天氣助長了野火，造成數千人因此流離失所。

日本創下史上最熱的夏季，日本已連續 3 年打破夏季高溫紀錄，沖繩更創下史上最熱 9 月。整個夏天有超過 10 萬人中暑送醫院；加拿大卑詩省 Ashcroft 在 9 月測得40.8度的史上新高，多所學校因高溫決定停課。

​這股暖勢與偏高的海溫同時發生，8－10月全球極區外海域平均海表溫度皆為同月史上第3高，北太平洋海域普遍處於海洋熱浪狀態，北大西洋、地中海、印度洋也都經歷了海洋熱浪，高溫不斷的初秋打亂了我們對四季的感知，也提醒我們需要具備氣候調適能力，應對氣候變遷帶來的災害與民生衝擊。

