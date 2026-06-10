夏天超推的避暑景點 精選全台6間「親子系博物館」孩子放電爸媽消暑吹冷氣
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夏日熱浪來襲，親子出遊首選就是有冷氣、又能放電的「親子系博物館」！這裡精選全台6間適合全家同遊的博物館，不但寓教於樂，還能讓孩子玩得盡興、爸媽吹冷氣輕鬆陪伴，一起開啟一場涼感十足的知識冒險！
【 6間親子系博物館】
國立科工館teamLab共創！未來園
故宮博物院兒童學藝中心
長榮海事博物館船舶互動
高雄岡山航空教育展示館飛機
臺南左鎮化石園區
國立臺灣博物館鐵道園區玩小火車
國立科工館teamLab共創！未來園
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高雄國立科工館近期人氣超高話題，由日本teamLab與聯合數位文創攜手打造teamLab彩繪環世界互動裝置正夢幻登場，以「共創」為概念，打造沉浸式的互動體驗展覽 完整打造海、陸、空三大元素，展現包括代表作《鼓動山谷中的塗鴉自然－ 共生的生命，年復一年，紅色名錄》、《點滴瀑布，小水滴也會形成大浪潮》、《彩繪飛翔》、《光球管弦樂團》、《小人兒所居住的音樂牆》及彩繪工廠等人氣作品，從多元視角重新感受自然與生命的連結。。
日期：2025/6/7-10/12 （週一不休館，8/18除外）
時間：09:00-17:00 （7/5~8/24六日延長至18:00）
地點：高雄市三民區九如一路720號
交通資訊：搭乘高雄輕軌到C30科工館站，步行約12分鐘至本館。
故宮博物院兒童學藝中心
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許多人都不知道原來在國立故宮博物院裡藏身一個超棒的免費親子空間! 位在故宮地下一樓的故宮博物院兒童學藝中心，結合海怪圖記和清院本清明上河圖等典藏，設計出七大主題遊戲區，打造有趣的科技互動體驗遊戲室，假日還有親子導覽、邊玩實境解謎遊戲，大人小孩邊玩樂邊長知識，可說是升級版遛小孩的好地方。
地址：台北市士林區至善路二段221號第一展覽區B1
開館時間：週二至週日09:00~17:00 週一休館
交通資訊：捷運士林站由1號出口出站，往前步行約1~2分鐘即可到達中正路公車乘車處，搭乘紅30 路公車前往「故宮」站下車
長榮海事博物館船舶互動
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來到長榮海事博物館，一樓有不少大型船模型讓人大開眼界，有阿拉伯、蘭嶼、鄭和寶船...等，提供遊客免費參觀。2-5樓則需購票參觀，每一層樓都有互動遊戲，透過展示文物及多媒體互動遊戲的方式，讓大小朋友可以認識海事歷史。5樓「世界船舶區」，帶領了解遠古時代到19世紀的船舶演進歷史。4樓「現代輪船區」，展示二十世紀以來的各式輪船，遠洋客輪、現代貨輪和軍艦等大觀覽。3樓「海洋畫作區」則展示了令人目不暇給的海洋、海岸與港口繪畫作品。2樓「航海探索區」可在駕駛台體驗操控貨船進出港口的程序。炙熱天氣來長榮海事博物館認識世界海洋知識、玩互動遊戲也是不錯的選擇！
地址：台北市中正區中山南路11號5樓
開放時間：週二~週日9:00am~17:00 pm（每週一休館）
交通資訊：捷運臺大醫院站二號出口
高雄岡山航空教育展示館飛機
photo Credits： littleann10
高雄岡山航空教育展示館位於空軍官校內，展示館以教育、航太、科技、專業為宗旨，為全亞洲唯一的飛機懸吊展示場，館內44架中、美、蘇國寶級軍機實體機展示，透過介紹可以認識每一架飛機都走過大時代的歷史歲月，默默的捍衛家園，守護台灣。此外館內提供DIY課程，體驗飛機結構與飛行原理，並規劃眷村文化館販售在地美食與特色伴手禮。
地址：高雄市岡山區致遠路55號
開放時間：08:00-17:00
交通資訊：高雄南岡山捷運站-搭公車紅73線，至樂安醫院站(通校路上)下車步行-通校路往北-巨輪路左轉-致遠路50公尺-航教館，步行約18分鐘
臺南左鎮化石園區
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左鎮化石園區是全台灣唯一化石主題博物館，擁有 4,600 多件館藏，設有自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館、探索館共計五個館區，從侏儸紀恐龍王國到繽紛海洋世界，享受探索樂趣，更能寓教於樂。
地址：台南市左鎮區6123號
開放時間：09:00~17:00 (每周二休館)
交通資訊：高雄捷運搭乘至草衙站，下車後步行約 6 分鐘
國立臺灣博物館鐵道園區玩小火車
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建於日治大正時間，1885年成立時作為台灣首座化工廠-臺北機器局，日治初期延續原軍事用途成為砲兵工廠，後轉為鐵道部及臺北鐵道工場使用，橫跨了不同歷史階段，千錘百煉成為現今的古蹟文化。現今保留的建築中，門窗迴廊充老味，有著老火車車廂的裝置，充滿懷舊風情；另受到親子喜愛的像是兒童蒸汽夢工廠，兒童展示區與動態火車模型，不只看許多可以動手操作，與一般博物館很不一樣。
地址：台北市大同區延平北路一段2號
營業時間：週二至週日 9:30-17:00 (週一休館)
交通資訊：台北捷運北門站 2 號出口步行 1 分鐘
撰稿者/韓微微
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