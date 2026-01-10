夏奇拉親口點名台灣！29秒影片出現台灣國旗 暗示亞洲巡演粉絲暴動

拉丁樂壇天后夏奇拉（Shakira）目前正忙於「女人不哭（Las Mujeres Ya No Lloran）」世界巡迴演唱會，在忙碌行程中，她仍心繫亞洲歌迷。台灣時間9日深夜，夏奇拉無預警在社群平台上傳一段29秒的喊話影片，不僅親口點名台灣，更透露2026年有望前進亞洲開唱，消息一出瞬間讓全亞洲歌迷陷入瘋狂！

在影片中，夏奇拉首先對支持動畫電影《動物方城市2》的影迷致謝。她二度回歸為人氣角色「志羚姐姐」配音，並獻唱了極具爆發力的新歌〈Zoo〉。隨後，她感性地一一點名亞洲各地的支持者：「謝謝日本、南韓、中國、香港還有台灣的粉絲！謝謝亞洲！迫不及待想在我的巡演中見到你們，很快就能見到大家。」影片中還壓上台灣國旗，這段溫馨的點名讓各地歌迷倍感驚喜，尤其是特別提到台灣，讓等待多年的台灣粉絲直呼「受寵若驚」。

雖然目前影片僅揭露巡演意向，尚未公布具體的演出日期、售票細節或場地資訊，但這份「預告」已足以點燃期待。影片曝光後，大批台灣網友紛紛湧入夏奇拉的社群平台以英文和中文洗版留言：「來自台灣的愛，我們已經準備好了」、「謝謝妳記得台灣，一定要來」、「等不及看到拉丁女王站上台灣舞台」。

夏奇拉近期憑藉新專輯與巡演再次攀上事業高峰，其強調女性力量與治癒的風格在全球引發共鳴。若2026年亞洲巡演成行，將是她睽違多年再次踏上亞洲土地，歌迷們已經開始集氣，希望能親眼目睹這位「電動馬達」天后的舞台魅力。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導