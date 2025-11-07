夏如芝撒嬌喊愛老公「被網友酸語氣怪」 張捷護妻發言閃爆：看到她真實一面，我很幸運

藝人張捷與夏如芝結婚5年，近日帶著女兒一起外出用餐，他開心在社群平台分享影片，畫面中夏如芝撒嬌喊「最愛老公了」，原本是溫馨又甜蜜的互動，卻被部分網友批評「講話怪怪的」。對此，張捷5日親自發文護妻，高EQ回應：「能看到她最真實的一面，我真的很幸運！」

張捷曬出夫妻合照，大方介紹：「這是我老婆夏如芝～」他笑說，螢幕上的夏如芝總是美麗、酷帥又充滿氣勢，但私底下卻完全不同，是個「超愛搞怪、會亂鬧、甚至有點搞笑」的人。針對有人質疑夏如芝講話的語氣，他親自解釋：「其實那是她撒嬌的聲音啦～她只有在心情很好、在我面前才會這樣說話。」他表示，能看到妻子最真實、最放鬆的一面，讓他覺得非常幸運，「她常說自己被我寵得像孩子，我也常笑說『家裡有兩個女兒』。」

對於網友言論，張捷溫和表示：「祝大家也能遇到那個願意讓你展現全部樣子的伴侶～最後也謝謝好多幫我們說話的朋友。」網友再次留言力挺夫妻兩人，其中也有人勸他不必向陌生人一一解釋，但張捷坦言這番話也是想要「為老婆抱不平」，展現出護妻的溫柔一面。