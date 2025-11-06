夏如芝撒嬌遭酸「講話怪怪」 張捷霸氣護妻：她只在我面前這樣

〔記者李紹綾／台北報導〕張捷和夏如芝結婚5年，一家三口幸福美滿，他近日在社群分享一家人外出吃飯的影片，畫面裡夏如芝突然撒嬌甜喊：「最愛老公了！」本應是閃死人不償命，沒想到偏偏有網友開酸「講話怪怪的」，逼得張捷忍不住跳出來為愛妻抱不平。

張捷5日在臉書曬出夫妻合照，開門見山介紹：「這是我老婆夏如芝。」接著語氣像娓娓道來，但字裡行間滿滿炫妻味。他說夏如芝在螢幕上美麗、酷帥又帶氣勢，但下戲後完全反差，是個「超愛搞怪、會亂鬧、甚至有點搞笑的人」。

廣告 廣告

至於網友質疑的「怪聲線」，張捷也笑著還原真相：「其實那是她撒嬌的聲音啦！她只有在心情很好、在我面前才會這樣說話。」他放閃表示，能看到老婆最真實、最鬆的那一面，是一種幸運，「她常說自己被我寵得像孩子，我也常笑說：『家裡有兩個女兒。』」閃度瞬間破表。

最後，張捷感性喊話：「祝大家也能遇到那個願意讓你展現全部樣子的伴侶。」他不忘謝謝替他們說話的朋友。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

讚台灣「1產品」！外媒點名不普通的零食

鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

