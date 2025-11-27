夏姿王太力挺「蘋果愛美獎」 時尚推手頒人氣體雕、線雕獎

【記者劉旻君／台北報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」今天（27日）隆重登場，典禮現場星光熠熠，與會嘉賓卡司陣容堪比三金頒獎典禮。除了巨星林心如、徐若瑄、名媛關穎之外，更邀請到時尚界的重要代表，夏姿設計總監王陳彩霞（王太）擔任頒獎人，以她在時尚界舉足輕重的地位，力挺這場結合專業與美學的醫美盛會。

王太作為將台灣時尚推向巴黎服裝周的重要推手，美學理念與「蘋果愛美獎」追求的專業與質感相互呼應，完美體現了時尚與醫美兩大領域在致力於提升人們自信與美感上的共同目標。今日王太現身典禮，造型上展現低調卻不失時髦的個人態度，換上黑色皮革背心搭配長裙，裙面綴滿亮片勾勒出低調閃耀風格，既保有個人優雅，也並未搶走得獎人風采。

在頒獎環節，王太頒發了愛美人氣獎中的2大重磅獎項，包括「體雕類」與「線雕拉提線類」。其中，「體雕類」獎項由多項技術收穫肯定，也顯示現代人對維持身體線條的重視，最後由EMBODY核心美力、EMSCULPT NEO熱磁減脂、以及CoreSculpt核心肌塑等技術殺出重圍，並由BTL台灣比特樂有限公司醫美事業部總經理朱昌威，以及泰可國際股份有限公司執行長黃泰豪上台領獎。

而愛美人氣獎的最後1個類別「線雕拉提線類」，則由Meteora美特拉拉提線和MINT LIFT秘特拉提線獲得最多民眾支持、最終在該類別中勝出，王太也親手頒獎給晶鑽生醫總經理謝佳憲、美佳美帝國際企業有限公司副總林玠民。

夏姿王太（左）與愛爾麗集團總裁常如山（右）合影。攝影中心攝

