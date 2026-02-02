▲夏威夷三大文化節慶迎里程碑，2026周年慶典規模歷年之最。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】近年台灣旅客赴夏威夷旅遊熱度持續攀升，除了航程轉機便利、氣候四季如夏之外，多元族群交織而成的豐富文化底蘊，以及全年不間斷的節慶活動，更成為吸引旅人的關鍵亮點。2026年夏威夷將迎來多項重量級文化節慶的重要周年，包括夏威夷最大文化盛事「阿囉哈節」80周年、原住民文化慶典「檀香山部落帕瓦節」50周年，以及融合日夏文化的「檀香山節」30周年，整體規模與國際卡司皆創下歷年新高，堪稱近年最精彩的一年。為此，特別精選2026年度夏威夷十大必訪節慶，邀請旅客深度感受島嶼最熱情動人的文化魅力。

廣告 廣告

▲夏威夷三大文化節慶迎里程碑，2026周年慶典規模歷年之最。

邁入第30屆的「檀香山節」是融合日本與夏威夷文化的代表性慶典，活動規模年年升級。經典週日下午大遊行將於威基基卡拉卡瓦大道登場，日本太鼓、神轎與夏威夷呼拉舞接力演出，展現文化交融的熱鬧氛圍。活動期間，數百組來自世界各地的表演團體在多座舞台輪番演出，2026年更特別邀請日本流行教主「卡利怪妞」及超人氣女團「ATARASHII GAKKO!」現身演出，壓軸由象徵和平的「長岡煙火秀」於威基基海灘綻放，為盛會劃下震撼句點。

▲夏威夷三大文化節慶迎里程碑，2026周年慶典規模歷年之最。

全球最具代表性的呼拉舞競賽「快樂國王節」將於2026年4月5日至11日在夏威夷島希洛盛大舉行。活動為紀念推動夏威夷文藝復興的「快樂國王」大衛．卡拉卡瓦而設，匯聚世界各地頂尖舞者，以舞蹈向土地、祖靈與神祇致敬。儘管正式賽事門票一票難求，旅客仍可透過免費展演之夜、皇室大遊行與工藝市集，近距離體驗夏威夷傳統文化的深層精神。

▲夏威夷三大文化節慶迎里程碑，2026周年慶典規模歷年之最。

連續多年獲選《USA Today》全美十大最佳文化節的「威基基午餐肉美食節 Waikiki Spam Jam」，將於2026年4月25日登場。活動當天卡拉卡瓦大道封街化身大型街頭派對，威基基各大餐廳推出結合披薩、拉麵甚至甜點的創意午餐肉料理，現場搭配夏威夷音樂與呼拉舞表演。去年廣受好評的無人機燈光秀亦預計再度點亮威基基夜空，並與在地設計品牌合作推出限定周邊，讓午餐肉成為最具夏威夷風格的潮流紀念品。

「May Day is Lei Day」是夏威夷人耳熟能詳的一句話。自1927年起，每年5月1日全州共同慶祝「花環節」，花環象徵愛、尊重與連結。活動於卡皮歐拉尼公園舉行，包含花環皇后加冕、職人花環工藝展、音樂與呼拉舞演出，以及免費DIY體驗，讓旅客親手編織專屬花環，留下最溫柔的阿囉哈記憶。

6月11日的「卡美哈美哈國王日」為夏威夷法定假日，紀念統一群島的卡美哈梅哈一世。2026年慶典將由檀香山國王雕像的巨型花環獻禮揭開序幕，隨後登場的第109屆花卉大遊行，由身著各島傳統色彩服飾的 Paʻu 女騎士騎乘花飾駿馬穿梭街頭，最終於卡皮歐拉尼公園舉辦結合音樂、美食與工藝的慶典市集，展現夏威夷王朝的榮耀與文化底蘊。

邁入50周年的「檀香山部落帕瓦節」是夏威夷最重要的原住民文化盛會之一，自1976年起集結北美各地原民部族，透過舞蹈、音樂與服飾傳遞信仰與精神。數百名舞者身穿鑲滿珠飾、羽毛與鹿皮的傳統服裝隨鼓聲起舞，從草地舞到金格舞，震撼的視覺與節奏令人難忘，現場亦可品嚐原民經典料理炸麵包，體驗難得一見的文化風味。

夏威夷年度規模最大的文化盛事「阿囉哈節」將於2026年迎來80周年。活動包含皇室加冕儀式、威基基 Ho‘olaule‘a 封街派對及盛大的花卉大遊行，卡拉卡瓦大道化身大型戶外舞台，集結在地名廚料理、烏克麗麗與呼拉舞團，在海風中完整詮釋阿囉哈精神。

此外，夏威夷同志大遊行與彩虹節慶，將威基基街頭化為繽紛的彩虹舞台，花車、表演與市集展現夏威夷包容、多元與自由的城市性格，吸引全球旅人共襄盛舉。

咖啡迷不可錯過的柯納咖啡節，讓旅客深入火山咖啡莊園、觀賞世界級杯測大賽，夜晚燈籠遊行融合夏威夷與日式祭典氛圍，成為世界級精品咖啡盛會。

而全美前五大馬拉松之一的檀香山馬拉松，以不限時、煙火起跑及沿途絕美風景聞名，跑者在日出與海景中完成賽事，完賽後享用夏威夷甜點 Malasadas，為這趟節慶之旅畫下最溫暖的句點。