夏威夷幾勞亞火山活躍 持續噴發已近一整年

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國火山學家指出，夏威夷幾勞亞火山（Kilauea）今天再度噴出壯觀熔岩。這座世界上最活躍的火山之一，自去年起已接近噴發一整年。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory）發表聲明，「目前（幾勞亞火山）北側噴孔，正持續噴發約15至30公尺高的熔岩噴泉」。地質調查所補充說，「噴泉高度正在迅速增加」。

地質調查所表示，最新一次噴發始於當地時間上午8時45分，也就是格林威治標準時間18時45分。這是幾勞亞火山第38次從地底深處噴出熔岩與氣體。

幾勞亞火山自2024年12月23日噴發以來，一直有著間歇性活動，通常每次持續「一天或更短時間」。

觀測機構表示，所有噴發活動都「限於夏威夷火山國家公園內的哈雷瑪烏（Halema'uma'u）火山口」，預計當地機場不會受到火山氣體或火山灰影響。

相關單位正密切關注火山氣體濃度過高，以及一種被稱為「裴雷之髮」（Pele's hair）的現象。這種現象係冷卻熔岩所形成的玻璃狀細絲，「會從噴火口噴至15公里以外的地方」。這種細絲會刺激皮膚，也對眼睛有害；裴雷（Pele）是夏威夷的火山女神之名。

此外，熾熱的玻璃狀火山碎片，「恐會落在噴火口1至3公里範圍內的地面」。

幾勞亞火山自1983年以來一直非常活躍，噴發也相對頻繁。它是夏威夷群島6座活火山之一，其他活火山包括世界最大的毛納羅亞火山（Mauna Loa）。

幾勞亞火山比鄰近的毛納羅亞火山要小得多，但火山活動卻更為活躍，經常吸引遊客搭直升機觀賞它熾熱的噴發景象。（編譯：屈享平）1141207