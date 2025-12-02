夏威夷旅遊費用飆升 中產階級恐越難負擔

曾經被視為一般家庭即可負擔的夏威夷之旅，如今正快速遠離中產階級旅客。從度假村費用到飯店房價，全島旅遊成本大幅上漲，使得夏威夷逐漸成為少數高收入族群才能負擔的奢華目的地。夏威夷觀光局同時也正轉向吸引「較少、但消費更高」的旅客，使旅遊階級差距更加擴大。

根據最新數據，2025年9月訪客每日在住宿、餐飲、娛樂及購物的平均花費達到每人270元，高於2019年的196元。飯店價格的漲幅更為明顯。2025年8月，夏威夷州平均每日房價達361元，比2019年的290元成長25%。漲幅最大的是夏威夷大島，2025年平均房價達444元，較2019年的280元增加近六成。考艾島則上漲52%，平均房價從283元升至430元。

部分旅客表示，多年來親眼目睹原本價格合理的飯店逐漸變成難以負擔的奢侈選擇。即便選擇島上最便宜的汽車旅館，每晚房價也達到近200元，而更多飯店落在300元左右。

雖然旅遊淡季仍有少數優惠、而歐胡島因飯店數量多、平均房價相對較低，仍是最易入手的目的地，但整體趨勢顯示：夏威夷旅遊支出持續增加。不少遊客被迫減少旅行次數，或乾脆捨棄夏威夷，改選墨西哥、加勒比海等更實惠的海島地點。

數據顯示，中產階級旅客比率近年確實下滑。2022年，美國中產階級家庭收入中位數為10萬6092元，而夏威夷旅客的收入結構正向高收入群體集中。

2018年，美國西岸來訪旅客中64%家庭收入低於15萬元；到2023年，比率降至51%。收入低於10萬元者從36.4%減至26%。相對地，收入超過15萬元的旅客從36%升至49%。

長期以來，夏威夷一直以「全民旅遊目的地」形象行銷，從雜誌、報紙到電視影集，夏威夷度假曾被視為大眾皆可企及的夢想。然而，這個模式正悄然轉變。夏威夷觀光機構雖無法直接控制價格，但已明確將行銷重點放在高消費族群，部分理由是藉此減緩旅遊過量現象。

