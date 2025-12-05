夏威夷豆富含Omega-7！每日適量攝取護心又養顏
夏威夷豆被譽為「心臟健康堅果」，擁有豐富的營養價值及健康效益。林俐岑營養師指出，相較於常見的核桃、腰果、杏仁果等堅果，夏威夷豆雖不常見，但其營養價值極高，值得民眾多加認識。
林俐岑營養師表示，夏威夷豆又稱為澳洲堅果或火山豆，外表圓潤、口感香脆滑順。其脂肪含量約佔75%，主要為單元不飽和脂肪酸，包括油酸（Omega-9）及棕櫚烯酸（Omega-7）。「這類單元不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇、提升好膽固醇，維護心血管健康，並對維持皮膚健康很有幫助。」
除了健康脂肪外，夏威夷豆還富含維生素E、鎂、鉀、膳食纖維及植物固醇等營養素。維生素E具有抗氧化作用，可延緩細胞老化；鎂與鉀則有助於血壓穩定與肌肉放鬆；膳食纖維能促進腸胃蠕動，增加飽足感，有助穩定血糖；而植物固醇則可抑制膽固醇吸收。
針對夏威夷豆對健康的好處，林俐岑營養師進一步解釋，其單元不飽和脂肪能減少壞膽固醇堆積，降低動脈硬化與心血管疾病風險。此外，夏威夷豆的低碳水化合物、豐富健康油脂與纖維，適合糖尿病患者或減醣飲食者食用。
「夏威夷豆含有的膳食纖維，能幫助腸道蠕動，並可作為腸道益菌的養分來源，讓腸道菌相更為健康。」林俐岑營養師說明，其中的維生素E為抗氧化維生素，可減少自由基對身體細胞的傷害，維持皮膚光澤與彈性。
研究指出，夏威夷豆中的棕櫚烯酸能調節發炎反應，有助於維持代謝健康。林俐岑營養師補充，棕櫚烯酸是一種單不飽和脂肪酸，屬於Omega-7族脂肪酸，主要在人體脂肪組織和肝臟中含量豐富，也是沙棘、夏威夷豆等食物的重要營養成分。
「棕櫚烯酸可促進飽腹感，增加膽囊收縮素的釋放，有助於體重控制；與胰島素敏感性有關，可改善或預防代謝性疾病相關問題；還能維持皮膚健康，緩解皮膚乾燥、濕疹等過敏問題。」林俐岑營養師強調。
關於夏威夷豆的食用方式，林俐岑營養師建議，每天約5至8顆（約25至30克）為適量，不過量就不必擔心變胖問題。「夏威夷豆本身風味濃郁，適合當作下午點心，也適合在早餐搭配優格、燕麥片或沙拉，不僅增添風味更能攝取到好油。」她表示，也可以將夏威夷豆切碎拌入減醣餅乾、減醣麵包等烘焙製品中，增添香氣與油潤口感。
林俐岑營養師特別提醒，民眾不要將「棕櫚烯酸」與「棕櫚酸」混淆，後者是飽和脂肪酸，與市售餅乾常見的棕櫚油有關，攝取過量會增加膽固醇濃度並促進血管硬化。
