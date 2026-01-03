「夏娃克隆」系列特展中原文創園區登場 科技藝術探討AI倫理議題

桃園市副市長蘇俊賓出席「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」開幕記者會。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓昨（2）日下午前往中壢區，出席「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」開幕記者會。蘇俊賓表示，科技藝術是桃園長期重點發展的文化方向之一，市府近年以中原文創園區為核心，園區開幕三年以來觀展人數呈指數型成長，結合城市產業特性與文化政策，持續累積科技藝術策展能量，並打造重要的展演與對話平台，讓藝術能夠回應科技城市的時代脈動。

「夏娃克隆」系列創作長期關注科技發展下的人性、倫理與社會議題。圖：市府提供

蘇俊賓指出，此次邀請曾於中原大學任教的國際知名數位藝術家林珮淳到桃園舉辦個展，不僅展現桃園在科技藝術領域日益成熟的策展實力，也象徵市府文化政策與城市科技底蘊的深度結合。他強調，桃園作為年產值高達四兆元的科技重鎮，以科技作為藝術創作的重要媒介與主題，與城市發展脈絡高度契合；而林珮淳的展覽不僅學術性高、技術性高、藝術性高，其人氣更是最高，無疑是「三高加一高」的展出，期盼再為中原文創園區帶來新一波參觀熱潮。

蘇俊賓表示，藝術從來沒有置外於科技，無論是繪畫中的透視學，或達文西著名的「維特魯威人」畫作，都體現藝術創作與科學思維的相互交織，關鍵在於創作者是否具備與社會對話的企圖心。市府未來也將持續支持具前瞻性的科技藝術創作，進一步強化桃園在台灣藝術版圖中的關鍵角色。

林珮淳表示，「夏娃克隆」系列創作長期關注科技發展下的人性、倫理與社會議題，隨著人工智慧技術快速演進，創作形式亦不斷轉化，核心始終在於透過藝術提出問題、引發反思。此次展覽得以在高挑、開放的場域中完整呈現，顯示中原文創園區在技術設備、空間條件與行政整合上的成熟度，讓科技藝術得以被更完整地實踐。

策展人石瑞仁指出，林珮淳的作品不僅在國際間屢獲肯定，亦常成為學術研究與討論的重要案例。此次於中原文創園區展出，無論在空間品質、技術穩定度或整體執行層面，皆達到國際級展覽水準，充分展現園區作為高品質科技藝術展演場域的專業實力。

文化局表示，中原文創園區自成立以來，持續推動跨領域藝術展演，並將科技藝術列為重要策展主軸，透過科技藝術節及多元展覽累積策展經驗與創作能量。未來市府將持續結合產官學資源，深化科技藝術發展與新興創作人才培育，讓桃園在產業實力之外，也展現厚實而具前瞻性的文化深度。

