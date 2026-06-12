夏季加盟展開幕 加盟協會推「總部認證」保障創業安全
（記者秦裕中／台北報導）「2026台北國際連鎖加盟創業夏季展」今（12）日於台北世貿一館正式開幕，集結超過100個連鎖加盟品牌、300格展位，涵蓋餐飲、零售、美容、智慧服務與AI創業等多元領域。主辦單位台灣連鎖加盟促進協會表示，本屆展覽預估將帶動超過1,000家店舖設立、創造5,000個就業機會，整體創業商機上看15億元，展現台灣內需市場與創業經濟的強勁動能。
經濟部商業發展署副署長陳祕順於開幕典禮致詞時表示，政府正積極推動「數位」與「淨零」雙軸轉型，並已編列相關預算，協助中小企業培育AI應用人才，同時拓展國際商機，提升台灣企業在全球市場的競爭力。台北市政府副秘書長林士斌則說，今年協會成功爭取世界連鎖加盟年會在台北舉辦，市政府將全力支持相關籌辦工作，盼透過國際盛會提升台灣連鎖品牌能見度，協助業者進一步拓展海外市場。
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，連鎖加盟產業不只是創業平台，更是推動中小企業成長與內需經濟的重要力量。協會近年除持續推動品牌國際化與智慧化轉型，也長期推動「連鎖加盟總部認證制度」，希望透過第三方審查機制，提升加盟資訊透明度與市場信任，協助打造更健全的加盟創業環境。
吳永強指出，協會始終堅持「總部認證」品質，審查內容涵蓋財務健全、資訊揭露、營運管理、加盟契約與加盟權益保障等重要面向，盼讓創業民眾在投入加盟市場前，能有更公開、透明的資訊作為判斷依據，選擇體質健全、經營穩定的連鎖企業加盟創業，降低創業風險。
除創業商機外，協會今年也持續結合農業部資源，推動國產鮮乳行銷與餐飲創意應用。6月13日將於展場主舞台舉辦「2026夏季展國產鮮乳地獄廚神挑戰賽」，邀請餐飲品牌以國產鮮乳結合臭豆腐、豬血糕、皮蛋、剝皮辣椒等台灣特色「地獄食材」，挑戰打造「地獄食材、天堂滋味」的創意料理。本次活動也特別邀請知名主廚阿基師現場進行廚藝秀並擔任評審，為選手點評與加油打氣，同時結合KOL與社群直播推廣，期盼透過話題與娛樂效果，讓更多年輕族群認識國產鮮乳與台灣餐飲創意實力。
農業部畜牧司司長李宜謙指出，加盟協會是推動產業合作的重要平台，尤其在創業服務、餐飲通路與行銷推廣方面具備強大能量，對國內產業發展助益良多。他也提到，協會去年協助台灣酪農行銷210公噸國產鮮乳，成果亮眼；今年農業部也將與協會攜手推動國產鮮乳認證標章，持續擴大國產乳品市場。
此外，協會也成功取得「2026世界連鎖加盟年會」主辦權，未來將整合世界年會、亞太年會與國際加盟展等資源，打造台灣成為亞洲重要的連鎖商業交流樞紐。加盟協會指出，台灣除了科技產業之外，商業服務業同樣具備國際競爭力。未來協會將持續透過加盟展、國際交流與總部認證制度，推動台灣品牌走向世界，同時建立更透明、更健全、更值得社會信任的加盟創業市場。
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