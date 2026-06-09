夏季新冠疫情恐來襲 國內就診人次連3週升

台灣恐迎來一波夏季新冠疫情，疾管署發言人曾淑慧今天(9日)表示，國內上週新冠門急診就診共1,000人次，已連續3週上升，國際新冠疫情也呈上升趨勢，她呼籲民眾加強個人防護，並適時佩戴口罩，具重症風險因子的民眾若出現疑似症狀應盡速就醫。

國內新冠疫情自低點上升，已連續3週緩升，根據疾管署9日公布的最新統計，上週新冠門急診就診共1,000人次，較前一週上升4.1%；此外，上週新增5例新冠重症病例。自去年10月起迄今累計90例新冠重症病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，93%未接種本季新冠疫苗。

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不只台灣疫情升溫，國際疫情也呈上升趨勢。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，全球新冠病毒陽性率近期略升，各區中以東南亞區署上升趨勢較為明顯，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1。郭宏偉進一步指出，鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情處高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。

對於是否會有一波夏季新冠疫情，疾管署發言人曾淑慧表示疾管署將持續監測，她並提醒民眾加強個人防護，建議在人潮聚集、通風不良的場所自主佩戴口罩，具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應盡速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物治療，以降低重症或死亡風險。她說：『(原音)雖然目前我們的新冠疫情仍然處於低點在波動，但是我們已經連續3個禮拜有緩升的現象，國際的新冠疫情也有上升的趨勢。所以疾管署還是要提醒民眾、尤其是高風險的民眾要盡早接種疫苗，如果有發生呼吸困難的危險徵兆，要盡早就醫，減少重症、減少死亡。』

曾淑慧呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗的民眾盡速接種，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足。為防範可能的夏季新冠疫情，疾管署已於4月底宣布公費新冠疫苗擴大全民接種延長至7月31日；另為因應新冠重症威脅持續，疾管署也已自4月7日起開放65歲以上長者、55歲以上原住民、免疫不全或免疫力低下高風險族群追加接種第二劑新冠疫苗。