夏季賣10元！ 冬季芭樂「一顆50元」 民眾嚇：太貴

冬天產的芭樂在市面上價格明顯走高，水果行一顆賣到50元，相較夏季10元的價格，足足貴了五倍。有民眾坦言太貴了暫時不會購買，攤商則表示冬季芭樂的生長週期比夏天更長，產量較少，但脆度和甜度更佳。不過今年碰上暖冬，讓冬季芭樂的產量進一步降低，價格自然攀升。

芭樂價格隨季節波動，不少人直呼近來漲幅驚人。夏天一顆10到15元即可入手，如今冬天一顆要價50元，讓不少消費者直言吃不下手。民眾表示暫時不會買，認為當季水果選擇多，不一定非得選芭樂。也有人說現在水果普遍漲價，會盡量挑便宜的品項。

芭樂一年四季都有產量，但冬季芭樂外型較不漂亮，果皮凹凸不平，反而被視為甜度高、脆度佳的特色。不過冬季生長速度慢，本就量少，再碰上暖冬，日夜溫差不足，也讓產量再減。

水果行店員吳先生表示，今年氣溫偏高，芭樂產期受到影響。越是外型醜、皮面像地球表面那樣凹凸的芭樂，反而越甜；外型光滑、圓潤的通常籽多且甜度較低。

連鎖超商的袋裝切片芭樂，份量約一顆大小，售價55元，與攤商價格相差不大。

除了芭樂，小番茄價格也同步上漲。鮮紅的玉女小番茄一盒賣到199元，過去盛產期約150元即可購買，如今進入12月至4月的產季，單盒漲幅達50至100元。

水果行業者透露，小番茄盛產時最便宜，過去甚至曾出現兩盒199元的價格；但目前市場行情偏高，消費者反映明顯有感。

芭樂量少喊漲，也有人認為是農民在今年多次颱風侵襲後，希望趁冬季價格較高時，彌補部分損失。

