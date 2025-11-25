夏季達福林匹克運動會 臺南保齡球好手盧泰安勇奪男團組銅牌

臺南保齡球好手盧泰安夏季達福林匹克運動會中勇奪男子團體組銅牌，為南市再添榮耀。（記者李嘉祥翻攝）

第廿五屆夏季達福林匹克運動會今年11月15日至26日於日本東京盛大舉行，匯集全球最頂尖的聽障運動選手同場競技。臺南市選手盧泰安於男子團體賽中展現實力，與隊友合作無間，成功奪下男子團體組銅牌，為南市再添國際榮耀。

市長黃偉哲對盧泰安於此屆賽會中表現予以高度肯定，勇奪銅牌是多年努力與訓練累積的成果，更是其堅持不懈、挑戰自我極限的最佳證明；市府會將繼續投入運動發展資源，優化訓練設施、充實運動培訓資源，為臺南選手打造更優質的訓練環境，讓每位心懷夢想的選手，都能無後顧之憂地朝國際舞台邁進。

體育局長陳良乾指出，達福林匹克運動會是國際聽障運動最高殿堂之一，競爭強度不亞於其他大型國際賽事，每位站上賽場的選手都具備世界級實力；在這樣的環境下仍能保持沉著穩定並奪牌，足見盧泰安過去長時間訓練的成果，也讓世界看見南市選手競技運動實力。

陳良乾局長強調，盧泰安奪得男子團體銅牌不僅是選手個人的榮耀，也是臺南長期深耕基層運動與提升多元訓練環境的成果展現，未來體育局會持續協助選手培訓，以期讓更多臺南優秀選手踏上國際舞台，迎向更高層級的挑戰，在國際賽事中再創巔峰。