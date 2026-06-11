夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%

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【商家指南推廣專題】

炎炎夏日到來，專業冷氣清洗需求大增，成為民眾省電的抗漲新招。

「冷氣調降一點啦，還是好熱喔！」 「已經設22度了耶！夏季電價很貴，下個月看到帳單不要哭喔！」

這段對話，是不是也常在你家客廳上演？明明冷氣調得很低、風速開到最大，室內卻還是悶熱，伴隨只有讓人心痛的夏季電費單。其實，這未必是冷氣老舊或冷媒漏了，而是你忽略了冷氣內部的「深層大掃除」！

專家破解迷思：只洗濾網根本不夠！

大多數人都有一個錯誤迷思：以為只要定期把塑膠濾網拆下來刷洗，就能達到省電效果。IClean 我來清淨的首席技師許庭耀指出，這其實只做了一半！

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許庭耀指出，冷氣在吸入室內空氣時，內部的「鋁鰭片」與「風鼓」才是最容易卡滿陳年灰塵與黴菌的重災區。當這些被厚厚的污垢包覆，就會嚴重阻礙冷氣送風。這不僅讓冷房效率大幅下降，壓縮機為達到設定溫度，更必須長時間超負荷運轉，這正是讓你夏季電費狂飆的罪魁禍首。

圖片由聚財課提供

冷氣內部卡滿陳年污垢與黴菌，不僅大幅降低冷房效率，更是耗電元凶。

除黴 + 省電 日式六道 SOP 與醫療級殺菌

要真正解決耗電與異味問題，必須仰賴專業的深層拆洗。目前IClean 我來清淨，是採用「六道日式標準 SOP」，透過專業工法與儀器，深入冷氣機體死角，將隱藏的頑垢徹底瓦解。

許庭耀說，針對消費者最擔心的黴菌殘留與過敏問題，IClean特別導入「醫療級 UVC 殺菌」技術，不只清洗看得到的髒汙，更有效去除隱形黴菌。更重要的是，傳統化學強酸洗劑容易侵蝕零件，並引發呼吸道不適，IClean的「全程無毒冷氣清洗」，能確保在提升冷效的同時，真正守護全家人的呼吸健康。

圖片由聚財課提供

IClean 我來清淨推出限時抗漲優惠，預約清洗不僅省下電費，還能現領折價券。

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實際測試顯示，經過深層除黴與清洗的冷氣，冷房效率可顯著提升，長期下來省下的夏季電費相當可觀。

為了鼓勵民眾在真正的高溫酷暑來臨前做好準備，現在只要加入IClean 官方 LINE 好友，即可立即領取 100 元專屬洗冷氣折價券！別再讓髒污的冷氣吃掉你的荷包，今年夏天，就用無毒深層清洗為家裡換上乾淨的新空氣，輕鬆享受涼爽又省錢的居家生活。

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以上資訊由聚財課提供