夏宇禾吻人夫道歉了！認了飲酒過當 後悔：行為分寸不當

【緯來新聞網】女星夏宇禾今（24日）被公布與一名已婚男子舉止親暱，甚至接吻，令人震驚，沈默半天後，她發聲道歉「因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉」，認了當天飲酒過量，「導致自己的行為與分寸不當」。

夏宇禾被拍親吻人夫道歉了。（圖／翻攝自夏宇禾臉書）

今週刊報導指出，夏宇禾在一場酒局結束後，被拍到深夜進出招待所，並與一名已婚的富三代男子互動親密。畫面中，她不僅依偎在男方懷裡，還有親吻與擁抱行為，關係顯得相當曖昧。稍早她也回應此事說：「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉。」



她解釋，「與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」，同時也強調一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。



夏宇禾與年長13歲的GINO交往多年，兩人在2023年對外證實分手，並表示已退回朋友身分。不過，分手後仍被拍到多次同行，雙方關係始終讓外界霧裡看花。今年4月，她又被媒體直擊與52歲的「情歌王子」李聖傑深夜互動親密，畫面中不僅貼身交談，還有擁抱與親吻舉動，當時緋聞也掀起熱議。



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★

★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

