夏宇禾擁吻「富三代人夫」！首發聲道歉 揭雙方關係

夏宇禾被直擊深夜擁吻富三代人夫，本人發聲道歉了。（圖／翻攝自夏宇禾臉書）





八點檔女星夏宇禾過去與Gino有一段6年感情，今年4月被拍到主動獻吻歌手李聖傑，沒想到今（24）日又遭週刊踢爆深夜進出招待所玩樂，緊貼一名富三代白衣男，甚至還回吻對方，不過男方驚爆已是人夫。對此，夏宇禾也首度發聲道歉。

夏宇禾在限時動態以黑底白字表示，「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉。」至於被拍到的白衣富三代，夏宇禾也解釋與對方的關係。

夏宇禾提到，「關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省。」

夏宇禾進一步說明，一直以來都非常尊重婚姻與家庭的價值，並承諾未來將更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況，「謝謝大家的關心」。

夏宇禾發聲道歉。（圖／翻攝自夏宇禾IG）

夏宇禾發聲道歉。（圖／翻攝自夏宇禾IG）



