夏宇禾激吻人夫辯「飲酒過量」 女律師狠酸：若是負三代應該會很清醒

女星夏宇禾被拍到和一名已婚富三代互動親暱。（圖／翻攝夏宇禾臉書）

女星夏宇禾前年跟GINO結束6年情，近日又被本刊捕捉到進出招待所玩樂，還和一名已婚富三代互動親暱，不僅倒在對方懷中，甚至回應香吻。對此，夏宇禾事後坦承飲酒過量，導致行為與分寸不當，「向受到傷害的人道歉，我會深刻反省」。不過，知名律師李怡貞狠酸「人夫如果不是富三代，而是負三代，她應該會很清醒，甚至滴酒不沾。」

本刊直擊，11月12日凌晨，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門。在酒精催化下，雙方似乎按耐不住，開始調情攻防，夏宇禾開始使出魅惑眼神，含情脈脈地看著白衣男，男方無法招架，親吻了女方的臉頰，夏宇禾並未躲閃，反而伸手摸摸微醺狀態他的頭，像是在安撫小寵物一樣。

短短幾分鐘後，白衣男二度發出攻勢，這回夏宇禾不但沒閃開，而是以雙唇大方接招。值得一提的是，白衣男出身地方望族，不僅是留洋歸來的多金富三，還已經是人夫，社群上更不乏與妻子的生活照。

據了解，夏宇禾年初才爆出酒後與李聖傑廝磨的新聞，事後她表示喝醉斷片，雙方沒有在往來，如今又被拍到喝醉跟人夫在招待所外擁抱親吻。事後，她發文道歉，稱男方是透過朋友介紹認識，並沒有逾矩想法，全因喝醉導致行為不當，「我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」。

針對夏宇禾說法，李怡貞狠酸「我只能說，人夫如果不是富三代，而是負三代，她應該會很清醒，甚至滴酒不沾。還有，信美集團的鐘家芬是林明德的小三，邱正賢的青梅竹馬，楊采芸的玩具。以上有看風水世家的才知道，戲如人生，人生成戲，要把自己演成女表也不簡單。」

