夏宇禾爆曖昧人夫「倒懷裡又濕吻」 曾遇大叔開價30萬求包養！桃花史全曝光

被封為八點檔女神的夏宇禾，感情比演藝事業還精采，近日爆出街頭親吻人夫。（翻攝自夏宇禾粉專、IG）

被封為八點檔女神的夏宇禾，感情比演藝事業還精采，2023年跟男星GINO（蔡東威）結束6年戀情後，今年先是被拍到與情歌王子李聖傑私下互動親密，近日則再爆出勾搭已婚富三代，如今曾自爆被年約40歲的怪粉絲私訊求30萬包養的事蹟也曝光。

夏宇禾是誰？

現年32歲夏宇禾19歲時，憑藉出演《風水世家》爆紅，接著陸續接演多部八點檔，外型亮麗、身材姣好的她，前年情斷大13歲的男星GINO1年多後，今年4月被拍到與52歲的情歌王子李聖傑深夜緊貼又抱又親，緋聞鬧得沸沸揚揚，事後雙方經紀人火速回應，強調只是普通朋友聚會，夏宇禾事後更聲稱「喝多了短暫斷片」，2人只是見面打招呼，後來也沒有再聯絡，如今則又爆出又吻又抱富三代人夫。

桃花史滿滿曾被開價30萬包養？

事實上，桃花滿滿的夏宇禾，先前也曾自爆曾收到年約40歲的粉絲私訊，開價30萬想包養她，讓夏宇禾嚇的直呼「完全不敢回他。」夏宇禾也常在節目中分享感情經歷，表示投資理財不錯的她，不用靠男生養，還曾被前男友詐騙30萬，當時她只想趕快斬斷孽緣，再加上覺得錢也拿不回來了，就決定算了，無奈大嘆「錢再賺就有了。」

根據《CTWANT》報導，夏宇禾近日奔招待所，酒局結束後與一名富三代人夫互動親密，不僅倒在男方懷中外，還回應香吻，又親又抱讓人好奇雙方關係，針對相關風波夏宇禾則暫未有回應。

