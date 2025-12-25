夏宇禾發文道歉：喝酒過量造成的錯誤！「濕吻富二代人夫」

夏宇禾道歉了。（翻攝自夏宇禾臉書）

女星夏宇禾昨（24）日遭週刊爆料與已婚男子酒後濕吻，畫面曝光後引發熱議。她坦言因飲酒過量導致行為失當，並強調說「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。」

女星夏宇禾24日遭週刊爆料與已婚男子酒後濕吻，引發熱議後。夏宇禾透過經紀人發聲明回應，並公開向社會大眾致歉，坦言因飲酒過量致行為失當，強調對所有因這件事受到傷害的人，都非常的抱歉，會深刻反省會深刻反省。

夏宇禾道歉聲明文：「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯，我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤…。媒體拍攝到的畫面，該男子是朋友介紹認識，對他並沒有特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當…。」