夏宇禾稱濕吻人夫當下「喝醉了」 吐真實想法

夏宇禾被拍到與白衣男子濕吻，她回應當時喝醉了，對於被這件事情影響的人感到抱歉。翻攝IG



本土劇女星夏宇禾今天（12/24）被爆料，和一名有婦之夫當街濕吻，對方出身望族，是留洋歸來的多金富三代，引發關注；夏宇禾稍早回應，稱當時「喝醉了」，對該名男子並沒有特殊想法，也對因為這件事受到傷害的人感到抱歉，會深刻反省。

據《CTWANT》報導，夏宇禾當時跟一名白衣男子喝到醉茫茫，在路邊當場調情，摸著男子的頭之後親暱擁抱，還嘴對嘴互相親吻，最後白衣男送夏宇禾上車後獨自離去。

事件延燒半天，夏宇禾下午透過姊姊兼經紀人回應，「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉」。

至於被拍到親密互動擁吻的畫面，夏宇禾說與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，「但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」。

夏宇禾強調，自己一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。

夏宇禾曾演出《風水世家》、《一家團圓》等本土劇，過去曾與Gino交往6年，後來和和大20歲的歌手李聖傑傳出緋聞，今年4月還被拍到醉貼李聖傑，後來懊惱表示要戒酒。

